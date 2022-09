História de ícone da publicidade audiovisual brasileira é resgatada em livro biográfico

Obra acompanha a evolução na carreira de Wellington Amaral Jr. e reflete as transformações do mercado publicitário desde a década de 1970

Com algumas caixas de sapatos, uma lâmpada, uma lupa quebrada e muita fita adesiva, Wellington Amaral Jr. construiu um projetor de filmes, aos 8 anos. Foi o prenúncio de sua paixão pela arte.

É assim que Memórias de um Cineasta Publicitário, lançamento da Matrix Editora, revela os primeiros passos da trajetória de um dos maiores ícones da publicidade audiovisual brasileira. O diretor e produtor acumula cerca de 3 mil comerciais no currículo e prêmios de prestígio internacional.

O livro, escrito em primeira pessoa, reconta os episódios que conduziram Wellington à carreira de publicitário e a obter, em 1971, seu primeiro emprego como estagiário de atendimento na McCann Erickson, maior agência de propaganda brasileira e mundial na época.

Foi lá que descobriu o caminho do cinema publicitário, fazendo escola com criadores do calibre de Percival Caropreso, Paulo Almeida, Armando Moura, Cláudio Oliveira, Hector Tortolano, Deilon Gomes de Lima, Sérgio Lima, Gilce Velasco e muitos outros, que o acompanhariam na carreira por décadas.

De forma aberta e bem-humorada, o publicitário narra impasses profissionais e sua constante busca pela inovação. O leitor acompanha sua passagem por grandes agências como MPM e ALMAP até a criação de sua própria produtora de filmes, a 5.6. Os bastidores de trabalhos desenvolvidos para marcas importantes como General Motors, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble e Nestlé, também são destaque nas páginas da obra.

“Para fazer um bom filme, existem alguns pré-requisitos, há um tripé que tem que ser considerado: ideia, prazo, verba” … “O ideal é que o tripé seja completo, com as três pernas solidamente posicionadas, mas como essa é uma rara circunstância, é preciso poder contar com ao menos duas delas para que o resultado do job seja minimamente aceitável.” (Memórias de um Cineasta Publicitário, pg.177)

Em uma verdadeira viagem no tempo, Memórias de um Cineasta Publicitário oferece uma visão íntima e sincera do que se passa por trás das grandes produções. O livro e a vida de Wellington Amaral Jr. são fonte de inspiração e conhecimento para estudantes, profissionais da área e curiosos que desejam mergulhar no universo das produtoras de comerciais e filmes publicitários.