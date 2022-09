Hemorroidas na gravidez é comum? Entenda a doença e saiba como tratá-la

Elas podem aparecer em qualquer trimestre da gestação e uma das formas de prevenção é evitar a constipação, veja outras dicas

A hemorroida é uma doença que atinge grande parte da população, sendo mais comum após os 40 anos de idade. Apesar de não existirem estimativas sobre a incidência de casos no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, acredita-se que cerca de metade da população mundial será afetada pela doença hemorroidária.

Trata-se de um problema venoso progressivo, em que acontece dilatação das veias na região anal, gerando desconforto, inflamação e uma série de outros sintomas, sendo os principais dor e sangramento. A doença também é muito comum nas mulheres durante a gestação.



Dra. Aline Amaro (@duoprocto) coloproctologista em Brasília, explica que é comum que as mulheres tenham hemorroidas na gravidez e aquelas que têm ou tiveram hemorroidas têm mais chances de desenvolver o problema novamente ou que ele piore durante esse período. Ela destaca ainda que é importante conhecer causas, sintomas e tratamentos e, principalmente, não se automedicar.

“As hemorroidas podem aparecer em qualquer trimestre da gestação, mas são mais frequentes a partir do segundo, pois o aumento do peso e a pressão exercida sobre os vasos é maior. Porém, elas tendem a desaparecer no pós-parto após cerca de 3 meses. De tão comuns, as hemorroidas são consideradas uma das muitas mudanças físicas pelas quais as mulheres passam durante a gravidez, sem causar qualquer prejuízo para o bebê”, explica Dra. Aline.

Segundo a médica, os sintomas podem variar, entre eles estão dor na região anal, principalmente ao evacuar, andar ou sentar-se, coceira, presença de sangue vermelho vivo ao redor das fezes ou no papel higiênico após a limpeza e aparecimento de saliência no ânus, no caso de hemorroida externa.

Algumas medidas podem ser tomadas durante a gestação para melhorar sintomas:

●​Banhos de assento: a água morna favorece a circulação sanguínea, diminuindo o inchaço e aliviando o desconforto;

●​Não use papel higiênico: a fricção desse material contra o ânus pode causar ainda mais irritação e inchaço. Lave a região com água depois de evacuar e quando isso não for possível utilize lenços umedecidos;

●​Não coma alimentos com pimenta e evite muitos condimentos ou frituras;

●​Evite deitar-se com a barriga para cima e sim, de lado. Essa simples mudança diminui a pressão na região anal por facilitar o retorno venoso;

●​Utilize uma almofada com um furo no meio para aliviar possíveis dores ao sentar-se.

Como evitar hemorroidas na gravidez?

Para evitar que a doença apareça, a especialista dá algumas dicas, sendo a mais importante evitar a constipação. Estima-se que 38% das mulheres grávidas fiquem constipadas em algum momento da gravidez.

Por isso, é recomendada a ingestão de alimentos ricos em fibras, como frutas com casca e vegetais, além de grãos integrais como aveia, arroz integral e quinoa. Dentro do intestino, a água tem o importante papel de ajudar a amolecer as fezes, então o ideal é consumir ao menos dois litros de água diariamente.

“Também é importante não adiar as evacuações, já que segurar o impulso de ir ao banheiro faz com que o intestino absorva mais água das fezes retidas, endurecendo-as, ocasionando maior dor e atrito para eliminá-las”, afirma a especialista.

Ela adiciona ainda que é importante não ficar em pé ou sentada por muitas horas seguidas, intercalando pequenas caminhadas a cada hora, e praticar exercícios físicos, como caminhada, ioga ou hidroginástica, por exemplo.



Dra. Aline Amaro

Tratamento na gestação

Dra. Aline explica que durante a gestação o tratamento é um pouco diferente, já que muitas medicações podem interferir na saúde do bebê. Há indicações de banho de assento e pomadas que lubrificam a passagem das fezes, diminuem o processo inflamatório e o volume da hemorroida.

“Ocorrências agudas, como dor e trombose da hemorroida, precisam de tratamento individualizado de acordo com a situação da paciente. Geralmente, não realizamos tratamentos cirúrgicos em mulheres grávidas. Mas, caso o quadro não melhore após o nascimento do bebê, uma cirurgia para hemorroidas poderá ser indicada, especialmente em casos mais avançados”, conclui.

Apesar de desconfortável, o surgimento da hemorroida na gravidez não é algo grave, mas é necessário ser cuidado e acompanhado por um profissional para que a grávida possa ter uma gestação com saúde e bem-estar. Por isso, se houver aparecimento de algum dos sintomas, é importante procurar ajuda de um coloproctologista.