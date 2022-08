Helena T. lança seu novo livro “Luz de Néon” na próxima terça (16), em São Paulo

A obra da autora nacional contemporânea traz verdades, mas também assopra sobre a ferida ao se valer do lirismo de uma linguagem literária poderosa

É conhecida a comparação que Julio Cortázar estabelece entre o conto e o romance, citando um escritor argentino como ele, ambos adeptos do pugilismo: “um romance é uma luta de boxe que se ganha por pontos, e o conto, por nocaute”. Os contos escritos por Helena T. são puro nocaute. Ou porque acertam no ponto vulnerável de quem os lê, ou porque despertam lembranças que podem ir, em igual medida, da crueldade à ternura.

Livro “Luz de Neón”, de Helena T. (Ed. Rua do Sabão) reúne contos da autora, considerados um “nocaute”

Suas histórias acusam verdades, mas também assopram sobre a ferida ao se valer do lirismo de uma linguagem literária poderosa, e acabam por se firmar no território de textos que fustigam o imaginário do leitor com cenas cotidianas mostradas pelo avesso.

Nas aulas de literatura ministradas em Berkeley, no ano de 1980, Cortázar confere ao conto a noção de esfera, a forma geográfica perfeita. Ensinou ele que os inumeráveis pontos que constituem a superfície da esfera, assim como no conto, “são equidistantes do invisível ponto central”. Ao ler Helena T., é clara a sensação de existir um “invisível ponto central”, aquilo que é sugerido, mas não revelado, incitando o leitor a reagir.

Helena T. é uma importante autora da Literatura Nacional Contemporânea

Como disse a escritora britânica Virgínia Woolf, sobre o que acontece quando se lê um bom livro: “…parece realizar uma operação de catarata em nossos sentidos, enxerga-se com mais intensidade; o mundo parece despir sua capa e receber uma vida mais intensa”.

É assim com “Luz de Néon”, da editora Rua do Sabão, que ganha lançamento na próxima terça-feira (16), em São Paulo.

Nas palavras de João Silvério Trevisan: “O que me instiga na literatura de Helena T. é sua capacidade cirúrgica de examinar a chaga da condição humana e revelar sem medo suas idiossincrasias, levando a uma compreensão de poética ironia sobre como somos ao mesmo tempo desamparados e cruéis, adoráveis e asquerosos”.

Roseli Tardeli complementa, ao dizer: “Um texto profundo, rico em detalhes que nos faz revisitar nossas emoções. Recomendo a entrega e o mergulho”.

Sobre a autora

Helena T. é uma carioca que vive entre Lisboa e São Paulo, cidade onde se formou em Psicologia e criou família. Foi o seu gosto pela literatura que a transformou numa escritora. Entrou no mundo editorial com “Filhos felizes na escola – pedagogia Waldorf, o ensino pela arte (Antroposófica)”. Escreveu uma série de livros destinada ao público infantil, entre eles, “O dia em que Leopoldo Eugênio Augusto de Roquefort, rei L.E.A.R., quase perdeu a majestade”, com que estreou na Rua do Sabão. Um dos contos de “Máscara para um rosto nu”, de 2019, da editora Degustar, foi escolhido para participar da coletânea “O corpo desvelado”, organizada por Eliane Robert de Moraes, com o selo do Suplemento Pernambuco (Cepe), reunindo grandes contos eróticos do modernismo aos dias atuais, como parte das comemorações pelos 100 anos da Semana de 22.

Lançamento

O lançamento de “Luz de Néon” (Rua do Sabão) acontece no dia 16 de agosto, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, São Paulo/SP.