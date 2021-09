O decorador que transforma sonhos em realidade e é hit no Instagram

ᕼarley Vix tem mais de 35 mil seguidores e é responsável pelos eventos mais caprichados no Sul de Minas

O arquiteto e cenógrafo especializado em ambientação de eventos, Harley Vix, é referência no Sul de Minas e está crescendo cada dia mais. Ele é conhecido por fazer eventos únicos e inspiradores, que encantam e emocionam a todos os convidados.



O gosto pela decoração já corria nas veias de Harley desde pequeno. Mesmo tendo optado por fazer faculdade de arquitetura, Vix sempre teve contato com a área de festas através das tias, que eram donas de um dos maiores buffets do Sul de Minas. Antes mesmo de pensar em ir para essa área, ele já ajudava uma amiga decoradora, fazendo as plantas de algumas festas.

O decorador realmente descobriu a paixão pelos eventos quando recebeu dois pedidos especiais de uma prima que ia se casar. Além de chama-lo para ser padrinho do casamento, ela também pediu para que ele decorasse a festa. Com isso, um dos convidados já pediu para que ele fizesse outro evento na cidade e a partir daí, Vix não parou mais.



Sobre o trabalho, Harley afirma que é responsável por realizar sonhos. “Eu digo que eu sou o raio X. Eu não sou um decorador que montar o que o que a noiva quer, que copia as referências que ela passa. Eu faço um raio X do casal. Entendo como eles são, como eles vivem e faço uma festa sob medida para eles”, explica.



Com tanto sucesso e seguidores, Vix já participa de vários eventos especiais sobre decoração, inclusive, foi em um deles que conheceu a decoradora Andrea Guimarães. Famosa por fazer festas para diversas celebridades, a profissional só tem elogios a fazer sobre Harley. “É o tipo de profissional que a gente ama trabalhar. Ele é leve, profissional, dedicado, se entrega. Eu gosto de trabalhar com pessoas que se entregam. Ele é apaixonado pelo que faz e eu falo que a gente se identifica muito por causa disso. Ele, além de um amigo querido, é um profissional de tirar o chapéu”, diz a decoradora.

Harley afirma que a amizade com Andrea vai muito além do trabalho. Para ele, essa conexão que os dois têm é resultado de personalidades muito parecidas. “Andrea respira festa, ela é uma pioneira e entendeu que festejar é preciso, é um espírito de luz. A Andreia consegue me sentir e eu consigo sentir ela. Isso é muito bom porque quando a gente fala de criatividade, a questão da sensibilidade é muito importante. Pra mim, Andrea é uma das pessoas mais verdadeiras, eu admiro muito ela”.

É exatamente esse sentimento de respirar festa que Vix e tenta sempre passar para os clientes, por isso ele faz questão de fazer sempre uma festa única e personalizada com a “cara” dos noivos. “Eu quero ajudar as pessoas a realizar o sonho”, afirma. Mas o decorador diz que ainda não chegou onde queria e ainda tem muito caminho pela frente. Mesmo já sendo uma referência, ele pretender continuar trabalhando arduamente fazendo o que mais ama e crescendo cada dia mais.