Hamburgueria recria momentos de Chaves com o Senhor Barriga

Sucesso de vendas conta com itens colecionáveis da série clássica

A hamburgueria Patties acaba de lançar um vídeo onde recria momentos da série Chaves, com o personagem Senhor Barriga. A empresa trouxe para a campanha Edgar Vivar (ator que interpretou o Senhor Barriga) e recriou as cenas mais icônicas no Casa Grande Hotel Resort, no Guarujá, litoral Paulistano.

Edgar Vivar (ator que interpretou o Senhor Barriga)

A ação termina no dia 31 de julho, com elementos correlacionados ao universo da série mexicana. Estão disponíveis no menu da hamburgueria três opções de lanches que podem ser vendidos em diversos formatos.

Vídeo onde recria momentos da série Chaves

A Patties quer marcar história e homenagear ainda mais os fãs, com itens como as meias do Quico. “Nós fizemos um design bem vintage, como as mães faziam antigamente, escrevendo dentro das roupas das crianças. Está escrito ‘Tesouro da Mamãe’, para identificação.”, comenta o fundador do Patties, Henrique Azeredo.

Cenas foram recriadas no Casa Grande Hotel Resort, no Guarujá, litoral Paulistano

Também estarão à venda um pacote com os cards dos moradores da vila desenhados por Thobias Daneluz, artista responsável pela ilustração da capa do ‘O Diário de Chaves’, escrito pelo criador do personagem, Roberto Gómez Bolaños. “Hoje é tudo muito digital, então nossa ideia é proporcionar aquela nostalgia de colecionar figurinhas, trocar com os amigos, é todo o conceito da época para reviver boas memórias”, conta Azeredo.

A Patties quer marcar história e homenagear ainda mais os fãs, com itens inspirados no seriado

Assista ao vídeo completo aqui.