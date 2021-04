Hairstyle brasileira é sucesso em Londres e fatura mais de £100 mil por ano

São 16 anos vivendo na Europa e trabalhando como hairstylist. O salão atende mais de 3 mil clientes frequentes

Alessandra Castelo Branco apostou todas as fichas para conquistar Londres. Em 2005, após um ano de treinamento e profissionalização como hairstylist em São Paulo, a empreendedora que hoje é dona do Victoria Hair Studio fatura mais de £100 mil por ano, cerca de R$788 mil, com mais de 3 mil clientes frequentes.

Os frutos de 16 anos de profissão chegaram para a Alessandra. A goiana que em 2005 saiu da cidade para uma especialização em São Paulo, embarcou para Londres, logo depois, para buscar uma “nova vida”. E mesmo diante das dificuldades, ela aproveitou todas as oportunidades.

“Cheguei em Londres e fui trabalhar como faxineira em alguns escritórios. Em três meses surgiu a oportunidade de ir trabalhar num salão como assistente. Trabalhei durante quatro anos e aproveitei para me especializar ainda mais na área. Depois, trabalhei em outro salão e fiquei por mais um ano até montar meu próprio negócio”, contou.

“Naquela época eu já atendi alguns clientes fora do salão. Mas perdia muito tempo me locomovendo, por isso, precisei alugar uma sala, juntamente com minha sócia, para os atendimentos, até para não comprometer a qualidade do meu trabalho. Atualmente, trabalho com coloração e alongamento dos fios e isso é um sucesso”.

Foram oito anos de trabalhos intensos, de clientela e aperfeiçoamento, até que o trabalho precisou de expansão. “Agora, estamos perto da estação da avó da rainha Elizabeth, a Victoria Station, por isso o nome e também prestigio”.

O salão atualmente atende mais de 3 mil clientes frequentes, desde brasileiros até outros falantes da língua inglesa, e o sucesso é unânime. “Um dos meus diferenciais, além do atendimento personalizado com minhas clientes, é que na Europa os hairstylist brasileiro já tem uma fama de “dar conta do recado” e trabalho bem feito. Isso é muito bom e quando você trabalha com qualidade e dedicação, o resultado é único”.

E mesmo na pandemia, o studio hair não parou de crescer e inovar. Em julho, depois de um intenso lockdown para o controle do covid-19 em Londres, a empresária vai lançar o curso de aperfeiçoamento para novos cabeleireiros e para quem deseja aperfeiçoar. “Para o meu futuro, penso sempre em expandir meu conhecimento e formar outros profissionais, desde o atendimento ao cliente, alongamentos, coloração, até gerenciamento de redes sociais. O profissional vai ser treinado para já ingressar pronto na carreira”, comentou.