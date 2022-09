Gusttavo Lima relembra início da carreira em entrevista exclusiva

Programa Odair Terra cobriu os bastidores do show do Embaixador em Goiânia

Nesta última semana, Odair Terra visitou os bastidores do show de Gusttavo Lima, em Goiânia. A atração, que é consagrada por viajar por todo o Brasil, também preparou um programa especial com novos talentos da música.

Zé Dávela e Fabiano estão entre as atrações do Programa Odair Terra (Divulgação/ Reis Comunica)

Vale destacar que Odair Terra foi quem revelou Gusttavo Lima, ainda no início da carreira. Inclusive, durante a noite, o Embaixador mostrou todo seu carinho ao apresentador, fazendo uma bela declaração. “Odair quero primeiramente agradecer você. Você foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de falar para as pessoas, de cantar para as pessoas, de mostrar meu talento. Está sendo uma felicidade incrível”.

Cantor Gusttavo Lima ao lado do apresentador Odair Terra (Divulgação/ Reis Comunica)

O trecho está disponível no Instagram de Odair Terra. Além disso, o evento teve declaração de amor de Andressa Suita e Gusttavo Lima, além de surpresas com relação a bebida do cantor.

Quem assistir ao Programa Odair Terra desta semana ainda vai conferir os novos talentos. Zé Dávela e Fabiano, Henrick Mazaga e Gilmarques Araújo completam o time de peso do programa desta semana, onde bateram um papo sobre sua carreira, além de também soltar o gogó para o público.