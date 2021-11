Buteco do Gusttavo Lima, em São José do Rio Preto (SP), terá apresentações de Zé Vaqueiro, Os Menotti e Felipe Araújo

O show, que estava marcado para 2020 e foi cancelado devido à pandemia, será realizado no próximo dia 27 de novembro

Se preparem que o embaixador vem aí e não vem sozinho. A edição Rio Preto do Buteco Bohemia, que tem como atração principal o cantor Gusttavo Lima, terá ainda apresentações de Zé Vaqueiro, Os Menotti e Felipe Araújo. O show, que estava marcado para 2020 e foi cancelado devido à pandemia, será realizado no próximo dia 27 de novembro, no Recinto de Exposições, respeitando todas as regras sanitárias previstas em lei.





Será a primeira apresentação na cidade desta versão do show – a primeira ocorreu em Boston, nos Estados Unidos, onde foi realizado no campo do Aeroporto de Fitchburg, o evento reuniu mais de 15 mil pessoas – recorde de público de um cantor sertanejo no país. Por lá, também foi registrado o DVD “Buteco in Boston” e a maior estrutura já feita no EUA para um brasileiro. O álbum traz 20 faixas, sendo 15 inéditas e cinco regravações. Entre os destaques está a música “Veneno”, com participação especial do norte-americano Prince Royce.

Os portões do Recinto serão abertos às 19 horas.

Os ingressos podem ser adquiridos no site https://baladapp.com.br/a/buteco-sao-jose-do-rio-preto-sp/1758, com preços de R$ 230 a R$ 500. Quem adquiriu ingressos online antes da pandemia poderão utilizá-los para acesso ao evento. Quem comprou ingressos físicos que estão apagando é possível reimprimir pelo site. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected].