Gustavo Valente lança livro com críticas de 105 Filmes

Criador da plataforma de conteúdo audiovisual SETxSE7E, o carioca Gustavo Valente lança na quarta, 09, às 19h30, no Estação NET Rio, em Botafogo, o livro “Momento crítico: grandes cineastas que fizeram história no set”, coletânea de críticas que escreveu nos últimos três anos sobre filmes de 35 grandes cineastas estrangeiros.

A obra engloba de clássicos do Cinema Mudo, como títulos de Buster Keaton, a recentes sucessos de pública e crítica, como Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, vencedor de quatro Oscar em 2024. “O critério de escolha dos diretores incluiu a importância histórica de cada um no universo do cinema. Além dos textos com críticas aos filmes, os capítulos contêm mini biografias dos diretores”, conta Gustavo.

“Momento crítico” apresenta um total de 105 críticas – 3 filmes por diretor –, a primeira delas escrita em 2022 e as mais recentes, em maio de 2024. Houve espaço para todos os gêneros: dos faroestes que consagraram John Ford ( “No tempo da diligência”, “Paixão dos fortes”) ao sci-fi “2001: Uma odisseia no espaço”, de Stanley Kubrick, descrito por Gustavo como “o mais importante filme da história do cinema”.

As críticas que compõem o livro foram publicadas inicialmente no site da plataforma. O projeto SETXSE7E conta também com um perfil no Instagram, com sugestões de playlists para os seguidores e análises de filmes em vídeo, e um canal no YouTube. Ali, Gustavo Valente e o jornalista Rodrigo Fonseca, especialista em cinema, apresentam os programas Momento Crítico e Arena no set, trazendo curiosidades e comentários sobre as produções.

Serviço:

Momento Crítico: grandes cineastas que fizeram história no set. Gustavo Valente

Prefácio de Cristóvão Macedo Soares – Rio de Janeiro, RJ : Edição do Autor, 2025

Local: Estação Net Rio- R. Voluntários da Pátria, 35 – Botafogo, Rio de Janeiro

Data: 09/07

Horário: 19h30

Preço de lançamento: R$ 59,90

Inicialmente, o livro será vendido exclusivamente no evento.