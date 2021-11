Gustavo Nolasco comanda MT1 de Sinop na próxima semana

O MT1 de Sinop é exibido para 32 municípios da região norte

O MT1 de Rondonópolis e o de Sinop voltam a ser exibidos integralmente das praças a partir desta segunda-feira (29). Durante a pandemia da Covid-19, o jornal havia sido dividido em dois blocos regionais e tinha exibição de parte do MT1 de Cuiabá.

Os dois blocos regionais começavam a ser exibidos a partir de 10h45 e iam até as 11h10. A partir de segunda-feira, os jornais devem ser exibidos integralmente de Rondonópolis e Sinop para as regiões sul e sudeste e norte, respectivamente, e seguir até meio-dia, aumentando a abordagem dos assuntos locais.

Jornalista Gustavo Nolasco

Em Sinop, a editora do telejornal em Sinop, Carol Fazzio, afirma que o público está na expectativa desse retorno, que acontecerá com outra mudança: a estreia de Gustavo Nolasco na apresentação do MT1.

“O telespectador do MT1 é muito fiel, com certeza está ansioso para a retomada do nosso jornal na íntegra e esse tempo maior significa ainda mais espaço para os assuntos da comunidade”, disse.