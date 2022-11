Guitarrista da formação clássica dos Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks se apresenta em Recife em evento histórico com fãs

Encontro será realizado neste sábado, 19 de novembro, às 15h, com muita história e música ao vivo



O músico gaúcho Augusto Licks fez história no pop rock brasileiro, quando integrou, a partir do segundo álbum, a banda Engenheiros do Hawaii. Longe dos palcos e do público desde 2020, quando interrompeu atividades por conta da Pandemia, ele se reúne com fãs em um encontro especial, na cidade de Recife, sábado, às 15h, no Auditório do ESC Coworking.

Licks permaneceu no grupo, que arrebatou uma grande quantidade de fãs, entre os anos de 1987 a 1993. Ao lado de Humberto Gessinger e Carlos Maltz, (o trio GL&M, termo que batiza o último álbum de estúdio dessa formação), percorreu centenas de cidades pelo Brasil com shows lotados e marcou toda uma geração de jovens com canções como Terra de Gigantes, Infinita Highway, Parabólica, O Papa é Pop, entre outras.

Guitarrista da formação clássica dos Engenheiros do Hawaii, Licks conta que o encontro será repleto de histórias e músicas da época

O evento em Recife marca um reencontro com fãs de longa data e outros que nem mesmo viram Augusto Licks na banda. “Estou super animado para esse encontro, e desde já agradeço aos organizadores pelo esforço que empreenderam, e que representa meu retorno a atividades presenciais com a música, algo que eu só imaginava que fosse acontecer em 2023”, revela o músico.

Sobre a dinâmica do encontro, os fãs podem se preparar para muitas histórias e músicas da época, tocadas no formato acústico voz e violão e uma guitarra elétrica da época da banda especialmente tocada por Licks no intuito de matar as saudades dos fãs. Muita emoção estará envolvida. Licks será acompanhado dos músicos Sérgio Porfírio no violão e Sal, voz e gaita.

“Será o prazer do reencontro, com pessoas que por uma razão ou outra identificam alguma coisa boa naquilo que realizei musicalmente. Procurarei atender a todas as perguntas e, desde já, incentivo os participantes a não se acanhar, a não ter constrangimento, por mais banal que algum assunto lhes possa parecer. Vamos temperar o bate-papo com trechos de músicas, na medida em que forem surgindo e na medida em que a memória ajudar”, adianta Licks.

Foto de divulgação do álbum O Papa é Pop, com Humberto Gessinger e Carlos Maltz

Quanto à expectativa que os fãs têm em ver o músico de volta aos palcos, com banda, Licks brinca, “como diria Jack, o Estripador, é preciso ir por partes. Eu tenho dois duos, “LICKS Blues” e “Transz it” que foram a reconstrução de minha carreira ao vivo nos anos anteriores à pandemia”, explica.“Devido à interrupção geral de atividades presenciais, passei a abrir uma nova frente, para um projeto “solo”, no qual toco e canto, e que pretendo registrar em estúdio, o que consequentemente me possibilitaria também apresentar ao vivo”.

Licks diz ainda que, “É possível que o “Transz it” ou mesmo meu projeto solo adquiram a possibilidade de incorporar instrumentos de uma típica banda, mas isso precisaria ser construído na medida em que evoluir a retomada da rotina de shows e viagens e a disposição/disponibilidade de pessoas que realmente possam agregar”, complementa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Augusto Licks ressalta ainda que cada formato remete a escolhas de instrumentos e equipamentos que melhor atendam a respectivos repertórios. O músico conta que em ambos duos existem propostas e convicções, não se trata de versões “reduzidas” de outra coisa.

“No LICKS Blues exige-se uma sonoridade acústica. Já as guitarras “albinas” gêmeas do “Transz it” são instrumentos híbridos, desenvolvidos especialmente para atender o que as variações do setlist exigem em meio a efeitos, uma coisa que eu tinha semeado lá atrás no álbum Filmes de Guerra, Canções de Amor. Na eventualidade de apresentações com baixo e bateria, naturalmente eu utilizaria minhas guitarras. O que eu enxergo é um espectro, a ocupação do espaço sonoro, e isso vai mudando drasticamente de um para outro desses formatos possíveis”, acredita Licks.

Augusto Licks encontra fãs em Recife

O encontro com fãs em Recife será mediado pelo jornalista Ariston Sal Junior, que em sua adolescência fundou o primeiro fã clube dos Engenheiros do Hawaii no Brasil, o Além dos Outdoors. Sal é produtor de conteúdo e possui um canal no YouTube, o Pitadas do Sal, uma espécie de revista musical eletrônica com análises de bandas nacionais e internacionais, análises de álbuns clássicos e entrevistas históricas com grandes nomes da música brasileira.

SERVIÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bate-Papo com Augusto Licks

Quando: 19 de novembro, às 15h

Onde: Auditório do ESC Coworking | Av. Herculano Bandeira, 399, Pina

Quanto? R$100,00, que podem ser parcelados com vendas exclusiva na plataforma Sympla. Clique no link http://bit.ly/3UMr3Px