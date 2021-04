Os novos caminhos das marcas de moda brasileira, por Guilherme Ferrer

Guilherme Ferrer é produtor e comunicador de moda há 25 anos e assina este artigo á pedido do Jornal de Brasília

Movimento, adequação, oferta, comunicação, proximidade e criatividade. Podemos destacar estas palavras quando falamos sobre os novos caminhos percorridos pelas marcas de moda brasileira. Com a pandemia todo este processo de conquista por clientes se acentuou e mais do que simplesmente apostar em vendas/ofertas, conquistar o cliente e entregar a ele um conteúdo de qualidade, passou a ser suma importância dentro do mercado de moda. Portanto gerar conteúdo criativo é extremamente importante no atual momento.

Peças exclusivas, promoções via stories e lives também fazem parte deste mecanismo de compra e venda.

Principalmente neste momento com o fechamento de pontos de venda em shoppings e lojas de ruas. O contato com o consumidor de moda é obrigatório e se adequar a estas novas linguagens passou a ser regra dentro de um segmento que sofre com a baixa em vendas por conta da pandemia. As lives em parceria com consultores e influencers também se tornaram comuns, e podemos citar como exemplo a ação do estilista Alexandre Herchcovitch, que está a frente das marcas A La Garçonne e ALG como diretor criativo, que abriu seu instagram para transmissões ao vivo em que aborda o tema sustentabilidade na moda, assunto que engloba a compra consciente, o upcycling (reaproveitamento de tecidos, e peças já confeccionadas que ganham uma nova leitura de moda) e processos de confecção de peças.

O tiktok também se tornou um aliado nesta conversa com clientes e consumidores. A rede social possui este DNA jovem, de conteúdo rápido e muito visual. Geralmente com musicas ou dublagens os influencers montam diferentes opções de looks. Ora mais despojado, ora mais extravagante. O segredo está no desejo do seguidor e na confiabilidade com relação à marca e ao blogueiro que desenvolve o papel de comunicador nesta ação de rede social,. Dentre tantas empresas de moda que optaram por este estilo de comunicação a Nephew, marca e loja mineira situada em BH é um expoente interessante que optou por esta linguagem.

Não podemos esquecer também da loja Da Haus que frequentemente faz promoções de peças icônicas de desfile em seus stories no Instagram. A comunicação parece ser bem eficaz pois, os looks mostrados no vídeos esgotam rapidamente e o cliente por sua vez adquire um look exclusivo, de qualidade, com design único no conforto de sua casa.

E neste cenário atual também não podemos deixar de falar sobre a semana de moda brasileira, a SPFW, que durante a pandemia apresentou seus desfiles de forma online, transmitidos pelo Facebook, Instagram e Youtube. O idealizador do evento, Paulo Borges, também organizou uma série de bate-papos com grandes nomes da moda brasileira como Lilian Pacce, Dudu Bertholini, Shirley Malmann e outros. Os seguidores podiam fazer perguntas e assistir todo conteúdo que celebrou os 25 anos do evento. O acesso ao conteúdo de moda que até anos atrás ficava restrito a profissionais da área se tornou acessível, de fácil entendimento e preocupado com seus compradores.

Guilherme Ferrer é produtor e comunicador de moda há 25 anos. Cobriu eventos de moda como spfw e Casa de Criadores. Idealizador do site Hot Tickets e Gui Ferrer. Com. Já entrevistou personalidades do mundo da moda como Vanessa Rozan e Dudu Bertholini e prestou consultoria a lojas multimarcas e editoriais.

A moda está mudando, se adequando a novas linguagens e propostas. E é necessário lembrar que o cenário “fashion” sempre esteve em constante movimento, seja por novos padrões ou por novas formas de conversar com os consumidores. Estar próximo de seu seguidor e entende-lo como pessoa, seus gostos e preferências, seu exercício de estilo e suas inspirações se tornou a máxima dentro deste ambiente que muito tempo ditou as regras. Portanto o grande objetivo da moda atual é ser acessível ao se comunicar. Ganham os seguidores que podem acessar os conteúdos de forma rápida e de fácil entendimento e também as marcas que consequentemente desenvolvem uma proximidade maior com seus clientes e seguidores.