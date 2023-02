Guga Kuerten promove encontro inédito com atletas em São Paulo

Guga Rendez-Vous está marcado para os dias 3 a 5 de março, no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes

Gustavo Kuerten tem um encontro marcado com os amantes do tênis, entre dos dias 3 e 5 de março, no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Pela primeira vez, o Guga Rendez-Vous irá promover o encontro do tricampeão de Roland Garros com tenistas e beachtenistas amadores, além dos finalistas das etapas Guga Open e Copa Escola Guga.

Guga participará de torneio aberto para amadores

O Guga Rendez-Vous é um evento para toda a família e contará com torneios de tênis e beach tennis, festival de minitênis, clínicas e happy hours. Serão três dias muitas atividades dentro e fora das quadras, todas acompanhadas de perto por Guga Kuerten.

Será o primeiro encontro de Guga tenistas, beachtenistas amadores e finalistas das etapas Guga Open e Copa Escola Guga

“Vai ser um encontro de pessoas que apreciam o tênis e o beach tennis. Apesar das disputas, o clima vai ser de uma grande confraternização nos três dias em que vamos reunir as famílias em diversas ações dentro e fora das quadras”, explica Gustavo Kuerten.

Serviço

Os torneios serão abertos para seguintes nas categorias:

Masculina Ouro, Prata e Bronze

Masculina 9, 10 e 12 anos

Feminina Ouro, Prata e Bronze

Feminina 9, 10 e 12 ano

Mista 8 anos

Os torneios de beach tennis terá as seguintes categorias:

Masculina Duplas A, B, C e D

Feminina Duplas A, B, C e D

Duplas Mistas A, B, C e D

As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas através do site www.gugarendezvous.com.