Grupo Sabin anuncia investimento focado em inteligência artificial através da startup Pickcells

Como parte dos avanços em sua estratégia de inovação, o Grupo Sabin anuncia novo investimento na Pickcells. O aporte atual representa 6% do capital da healthtech que aplica inteligência artificial em análises clínicas.

“A Pickcells foi a primeira startup a participar do nosso programa incubação, em 2018. A sinergia com a nossa agenda estratégica, somada aos resultados positivos dessa jornada conosco em nosso Núcleo Técnico Operacional da Sede viabilizam a construção de outras soluções tecnológicas. Mais que aporte financeiro, somos parceiros estratégicos das healthtechs, oferecendo espaço de conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias”, detalhou a presidente do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

O Grupo atua como uma grande plataforma de validação do produto da startup, permitindo que este seja desenvolvido a partir da interação com a equipe técnica e científica da empresa, bem como com os desafios operacionais do dia a dia do laboratório.

“O acordo que firmamos nos abriu as portas de um importante player da medicina diagnóstica que é referência no mercado nacional, com acesso a profissionais técnicos e também aos executivos da empresa. Com isso, ficamos muito mais ágeis para perceber e implementar os ajustes necessários para nossos produtos e soluções inovadoras de Inteligência Artificial com tecnologia de armazenamento em nuvem, que vai facilitar o processo de análises clínicas, iniciando com a automação dos exames na área de parasitologia, nos proporcionando entregas mais eficientes e seguras.”, afirma o CEO da Pickcells, Paulo Melo.

O médico e diretor técnico do Grupo, Rafael Jácomo, destaca que também foi firmado um acordo de cooperação técnica para desenvolver novas tecnologias e fortalecer ainda mais a parceria, que começou há quatro anos. “Já adquirimos também equipamentos, que estão em fase final de validação no nosso NTO, em Brasília. Também contamos agora com uma ferramenta que vai automatizar nosso sistema de análises, facilitando o fluxo do processo produtivo”.

A aposta nos novos modelos de negócios desenvolvidos por startups reforça os pilares de melhoria da experiência do paciente e eficiência operacional por meio da transformação digital. “Estamos falando de mais um investimento do Grupo em uma tecnologia para contribuir com a eficiência operacional e as necessidades da rotina laboratorial no mercado”, diz Jácomo.

O CEO da startup detalha ainda a metodologia que culminou na solução para assegurar uma operação mais rápida, prática e segura. “Pensamos em todas as etapas do processo para que chegássemos a uma solução de alta performance. A inserção dos dados na plataforma foi projetada para auxiliar o profissional de saúde a visualizar todas as etapas da operação, compreendendo melhor os exames e entregando resultados com precisão. É qualidade de ponta a ponta do processo”, explica.

Paulo revela ainda que a startup desenvolveu um microscópio automatizado de alta tecnologia para identificação de padrões e uso dessas imagens pelo algoritmo que está na nuvem. “A solução está pronta. Ela é baseada em um scanner e uma plataforma na nuvem para a área de patologia digital, com algoritmo de imagem única e diversas funcionalidades na plataforma. O próximo passo é investir ainda mais em inteligência artificial para otimizar a identificação de padrões nos exames e ampliar a aplicação para diversos exames”.

O Grupo Sabin tem um histórico relevante de investimentos nas soluções encontradas no ecossistema das startups para aperfeiçoar cada vez mais sua entrega de valor em saúde. O Sabin também é investidor da Prontmed, startup que oferece soluções para gestão de saúde populacional e integra consultórios, hospitais, laboratórios e operadoras. Além disso, foi pioneiro ao lançar o primeiro hub de inovação dentro de um laboratório no Brasil.

“Lançamos o nosso Skyhub, em 2020, dentro de um contexto pandêmico adverso. Enfrentamos as incertezas que tínhamos naquele momento e lançamos o nosso hub, o primeiro de inovação dentro de uma empresa de medicina diagnóstica, que hoje conta com nove startups residentes”, relembra a presidente do Grupo.

Ainda em 2021, a empresa anunciou a criação do Rita Saúde, a plataforma integradora de serviços de saúde e cuidados coordenados que tem como proposta de valor ampliar o acesso à saúde. Além disso, a empresa adquiriu e integrou ao seu portfólio de negócios a Amparo Saúde, empresa de Atenção Primária à Saúde.

“Essa trajetória de investimentos tem impacto direto na nossa maneira de atuar e de cuidar da saúde das pessoas e de grupos populacionais, com agilidade, precisão e humanização. Por isso, o que buscamos incessantemente é entregar uma oferta de valor mais relevante a cada um dos nossos pacientes e à cadeia produtiva da saúde”, finaliza Lídia.