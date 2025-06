Por meio de um fato relevante enviado à Comissão para o Mercado Financeiro (CMF), o Grupo LATAM Airlines informou que emitirá títulos garantidos no valor de US$ 800 milhões, com uma taxa de juros anual de 7,625% e vencimento em 2031 nos mercados internacionais. A transação gerou grande interesse por parte dos investidores, com um livro de ofertas com excesso de subscrição de aproximadamente 4 vezes, proveniente de mais de 230 investidores globais.

Grupo LATAM Airlines conclui refinanciamento de dívida bem-sucedido de US$ 800 milhões.

Os recursos desta emissão serão usados para pagar antecipadamente a totalidade dos títulos com vencimento previsto para 2029, no valor de US$ 700 milhões e cupom de 13,375%. Isso permitirá que a LATAM reduza significativamente a taxa de juros em mais de 570 pontos-base. Além disso, por meio dessa transação, a empresa resgata o último título pendente de alto cupom de sua estrutura de capital.

Como resultado, a LATAM estima uma economia líquida anual de aproximadamente US$ 33 milhões em pagamentos de juros mais baixos e um impacto único na Demonstração de Resultados de aproximadamente US$ 104 milhões durante o terceiro trimestre deste ano. Além disso, com esse refinanciamento, a empresa não enfrentará vencimentos significativos até 2030.

Ricardo Bottas, CFO do Grupo LATAM Airlines, disse: “Essa emissão representa a maior transação em dólares realizada por uma empresa estabelecida no Chile até o momento em 2025. Ela também alcançou a menor taxa de juros para uma companhia aérea latino-americana nos últimos quatro anos”.