Grupo Jovem Pan anuncia a compra de parte da start up ‘Vênus’

Na última sexta-feira, (26), o Grupo Jovem Pan anunciou a compra da start up ‘Vênus’, empresa de bens de consumo e beauty tech especializada na construção de DNVBs, cujo primeiro produto é o bloqueador de odores sanitários PamPam.

O grupo decidiu pela compra visando o grande — e expressivo — aumento dos canais de vendas online, principalmente pela digitalização das vendas online, as chamadas DNVBs (Digitally Native Vertical Brands). As ‘DNVBs’ são marcas nativas digitais que possuem negócios com estrutural vertical, com isso, controlam todo a cadeia do negócio: fabricação, venda, entrega produto e atendimento, oferecendo uma experiência única aos clientes.

A compra também tem como objetivo expandir os investimentos do Grupo para o mercado da beleza, embarcada na tecnologia e experiência da beauty tech. O Pam Pam, bloqueador de odores sanitários, por exemplo, faz parte de uma linha de produtos não testados em animais, feitos com óleos essenciais de origem vegetal, livres de álcool, corantes, parabenos, formaldeídos e ftalatos. A nova parceria terá como foco inicial a fomentação do segmento de beauty tech no Brasil e lançamento de uma ampla linha de produtos de higiene e autocuidado.

Segundo José Cirilo, CEO do Grupo Vênus, o período de isolamento em casa transformou a mentalidade do consumidor sobre bem-estar e autocuidado. “Durante o isolamento, o consumidor passou a ter mais tempo para se olhar e se cuidar e isso refletiu diretamente no crescimento de 21% nas vendas de produtos de cuidados com a pele.”

O Grupo Jovem Pan foi fundado em 1942, e é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital com mais de 42 canais online e serviço de streaming.

A Startup Vênus foi fundada em 2019 por Tarek Farahat, ex-presidente da P&G, e Humberto Farias, co-fundador, conta também com Jose Cirilo, que tem ampla experiência no mercado de beleza e higiene. Além disso, em 2020 o grupo anunciou a sociedade com a cantora e empresária Claudia Leitte para lançamento da sua própria linha de biocosméticos, prevista para 2022.

