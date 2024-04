Grupo de Samba apresenta canções com foco no Candomblé e conquista o público paulistano

Um grupo de Samba tem apresentado canções com foco no Candomblé e conquistado o público paulistano. O ‘Samba do Aguidá’ resgata a história do Samba e promove o orgulho da ancestralidade.

“Oxóssi é o orixá da fartura e da prosperidade, que nos ensina a caçar e a entender o quão é valioso o guerreiro de uma flexão só, para irmos atrás dos nossos objetivos. A música foi construída com essa referência”, afirma Tiago Borges, percussionista, vocalista e um dos fundadores do grupo.

O Samba do Aguidá reforça a identidade Negra através das manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, promovendo a cultura do Samba para todos os públicos. Criado em 2019 na região central de São Paulo faz uma homenagem aos descendentes de negros africanos, músicos e amigos.

“No momento o grupo está levando a afro-religiosidades em forma de Samba em casas de shows, eventos, terreiros e colégios de ensino fundamental em forma de palestras”, diz Tiago.

Atualmente a composição musical do grupo conta com Tiago Borges (pandeiro e voz), Parreira de Jesus (percussão geral e voz), Japa do Banjo (cavaco, banjo e voz), Helber Santos (bandolim), Eduardo Pereira (violão 6 cordas, cavaco e voz), Marquinhos Jaca (cavaco, violão 7 cordas e voz), Ed Wilson (percussão geral), Adriano Bezerra (trombone), Anderson Gordão (percussão geral), Cadu Barros (violão 7 cordas e voz) e Tigana Macedo (percussão geral e voz), além no músico participante Denis Lisboa (percussão geral).



Com o sucesso na capital paulista, Tiago conta que os planos agora são ganhar o público em outras partes do país. “A nossa meta para os próximos anos é expandir nosso trabalho para outros estados e até países”, pontua Tiago.