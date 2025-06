Grupo Bandeirantes promove encontro entre clientes e representantes do mercado publicitário em Brasília

O Grupo Bandeirantes de Comunicação realizou nesta terça-feira (24) em Brasília o “Conexão Band”, almoço em que recebeu clientes e representantes do mercado publicitário do Distrito Federal.

A jornalista Lana Canepa comandou o evento, que contou com a presença de Cristiano Araújo, secretário de Turismo – DF, e de executivos do conglomerado de mídia, como Flávio Lara Resende, diretor-geral da Band Brasília; Giselle Estefano, superintendente executiva nacional; e Amanda Andrade, diretora nacional de Rede e Rádios do Grupo. O elenco foi representado por Glenda Kozlowski, Joel Datena e Felipe Giaffone. “O Grupo Bandeirantes é uma potência. A empresa tem que estar conectada ao rádio, à televisão e às redes sociais porque a comunicação é muito rápida hoje em dia e, mais uma vez, a Band sai na frente. Tenho certeza de que será uma era de muito sucesso”, afirmou Araújo.

Uma das novidades anunciadas é a chegada da Rádio Bandeirantes à capital federal na frequência 89.9 FM. A estreia está marcada para o dia 22 de julho e terá programação voltada para jornalismo de credibilidade, música e cobertura dos principais acontecimentos esportivos do Brasil e do mundo. O projeto contará com a participação de grandes nomes da comunicação, tendo como principal referência local o jornalista Cláudio Humberto.