Grupo Águia Branca marcará presença na “Modal Expo 2025” com foco em logística, transporte e mobilidade

O Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados empresariais do país, marcará presença na primeira edição da feira de negócios dos setores de logística, transporte e comércio exterior, a “Modal Expo 2025”. O evento acontecerá entre os dias 3 e 5 de junho, no Pavilhão de Carapina, situado na Serra (ES), e reunirá os principais players nacionais em soluções para logística, mobilidade e transporte.

Em um estande integrado, que contará com a presença unificada das divisões de Comércio, Logística e Passageiros, a participação do grupo terá como objetivo evidenciar a relevância estratégica que as suas marcas representam para o desenvolvimento do setor de transporte no Brasil.

Para Marcelo Tinti, CEO da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, a presença da holding na feira de logística busca apresentar a diversidade e a amplitude das frentes em que o Grupo atua, além de gerar conexões qualificadas, expandir o relacionamento com os mercados estratégicos e consolidar a empresa como agente de transformação no setor.

“A participação do grupo na Modal Expo é uma oportunidade de destacar o reflexo positivo que nossas operações têm no desenvolvimento regional e nacional. Além disso, queremos evidenciar como a atuação conjunta das nossas divisões repercute em soluções que geram valor para clientes, parceiros e para a sociedade, além de fortalecer a cadeia logística no Brasil”, afirma Marcelo.

Divisão Comércio

Para representar a Divisão Comércio, as concessionárias Kurumá, representante oficial da Toyota, e Vitória Diesel, concessionária de caminhões da Mercedes-Benz, apresentarão durante a feira, veículos de grande reconhecimento no mercado e condições comerciais exclusivas para os visitantes.

A Kurumá levará em exposição o modelo Hilux SRX Plus, com descontos especiais para pessoas jurídicas (até 18%) e condições diferenciadas para pessoas físicas, válidas durante o evento. A concessionária também divulgará o programa “Toyota 10” da montadora, que oferece até 10 anos de garantia para os veículos, iniciativa que reforça a confiança da marca e o compromisso com a satisfação do cliente.

Hilux SRX Plus

Já a presença da Vitória Diesel na feira será direcionada ao público de transportes e cargas, onde serão apresentadas facilidades comerciais exclusivas para a Modal Expo.

Accelo 1017

A concessionária terá em exposição o modelo de caminhão Accelo 1017, que incorpora tecnologia de ponta com motor Euro 6, câmbio automatizado, recursos de segurança e versatilidade para diferentes implementos.

Divisão Logística

A VIX Logística apresenta na Modal Expo uma empilhadeira elétrica com o Sistema Têmis, com capacidade de 2,5 toneladas, que integra inteligência artificial para aumentar a segurança durante a operação. Além disso, o equipamento promove a sustentabilidade ao reduzir emissões de carbono, o que se alinha às metas ambientais.

O Sistema Têmis oferece visão 360°, com detecção em tempo real de pessoas e máquinas, e alertas personalizados, com possibilidade de adaptação a diferentes necessidades e modelos. Essa inovação faz parte do portfólio VIVA, que é aplicado em soluções tecnológicas para a transformação logística com eficiência e sustentabilidade.

Divisão Passageiros

A primeira edição da Modal Expo também receberá a apresentação oficial da WeSafety, empresa da Divisão Passageiros especializada em segurança viária e gestão de riscos.

A nova marca, originada da expertise da Viação Águia Branca, estreia com a plataforma Road Safety Platform (RSP), que utiliza dados de condução para gerar indicadores de segurança, educar condutores e apoiar decisões de gestão nas frotas. Além de coletar e analisar dados de comportamento ao volante, a RSP oferece treinamentos e simulações, contribuindo para a redução de acidentes, melhoria na gestão operacional e construção de políticas públicas baseadas em evidências. A solução também dialoga com a Agenda 2030 da ONU, especialmente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável voltados à segurança no trânsito e cidades mais sustentáveis.