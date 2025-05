Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa receberá festa de aniversário da organizadora de eventos Andrea Guimarães

Maior referência nacional em organização de festas e eventos para celebridades, Andrea Guimarães reuniu imprensa, empresários e personalidades em São Paulo para o anúncio oficial de sua festa de aniversário de 2025, que acontecerá de 5 a 8 de junho no paradisíaco Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, na Bahia.

O evento de lançamento, realizado na noite de 21 de maio na Casa Altior, antecipou detalhes da programação exclusiva no resort, localizado a apenas 45 minutos de Salvador. Andrea escolheu Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa por sua estrutura completa, sistema all inclusive, entretenimento para todas as idades e pela comodidade logística para os convidados.

Entre os destaques da programação estão uma animada festa na piscina e um show exclusivo de Xanddy, ex-vocalista do Harmonia do Samba, uma das principais atrações do evento. O cantor enviou um vídeo especial confirmando sua participação, surpreendendo e emocionando os convidados.

O Palladium Hotel oferece aos seus clientes um alto nível de qualidade em seus produtos e serviços

O resort foi representado por Carollina Abud, Country Sales Senior Manager do Palladium Hotel Group no Brasil, que destacou a sinergia entre a proposta da marca e o evento. “Receber a comemoração de uma profissional tão renomada quanto Andrea Guimarães no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa é motivo de grande orgulho para nós. O resort foi pensado para proporcionar experiências memoráveis, com estrutura e serviços premium além da hospitalidade calorosa — atributos que conversam diretamente com o perfil de um evento desse porte. Celebrar em grande estilo está no DNA da nossa marca. Afinal, ‘Stay Where Entertainment Lives’ é mais do que um slogan: é o nosso compromisso com a diversão e a excelência em todos os hotéis do grupo”, afirmou Carollina Abud.

Com quase três décadas de carreira, Andrea Guimarães consolidou-se como uma das principais organizadoras de eventos do país, assinando grandes produções de festas infantis, chás revelação, casamentos e celebrações adultas.

Entre os nomes confirmados para a festa deste ano estão: o cantor Xanddy (ex-Harmonia do Samba); a dançarina e apresentadora Carla Perez; a atriz Elaine Mickely; o jornalista e apresentador César Filho; a influenciadora e empresária Regiane Cesnique; a apresentadora Ticiane Pinheiro e o jornalista César Tralli; a influenciadora mirim Rafaella Justus; a modelo e empresária Ana Paula Siebert; a influenciadora digital e apresentadora Tata Estaniecki e o youtuber e humorista Julio Cocielo, entre outras personalidades e convidados exclusivos.

Com presença de celebridades, imprensa e marcas parceiras, o evento de lançamento em São Paulo antecipou detalhes da comemoração no resort

Todos os convidados desfrutarão de uma experiência elevada na categoria de hospedagem The Signature Level, com benefícios premium que incluem piscina e bar privativos, lounge exclusivo, transporte climatizado até a praia, além de acomodações renovadas e atendimento personalizado com concierges disponíveis diariamente. Essa categoria traduz o compromisso do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa em oferecer hospitalidade cinco estrelas, aliando conforto, requinte e serviços sob medida — um cenário perfeito para celebrar momentos únicos com estilo, privacidade e muita celebração.