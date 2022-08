Grag Queen se apresenta em cerimônia do Greenpeace nos EUA

A “Rainha do Universo” participa de evento que debate os impactos das mudanças climáticas do planeta

Nesta quinta-feira (18), a Rainha do Universo, Grag Queen, se une a outros artistas, ativistas e representantes de comunidades que sofrem os impactos das mudanças climáticas para um festival, em Nova York, para celebrar os oceanos e exigir que os governos mundiais façam história e os protejam. “Temos que proteger pelo menos 30% dos oceanos até 2030. Para que isto aconteça precisamos da aprovação do Tratado Global dos Oceanos na conferência intergovernamental das Nações Unidas”, ressalta Grag Queen. O evento acontece das 15h às 20h (BRT), na Dag Hammarskjold Plaza, em Nova York, e virtualmente nas páginas do Greenpeace.

Com a carreira gerenciada pela SB Music, Grag Queen está com tudo em sua carreira internacional. Eleita “rainha do universo” no reality show internacional Queen Of The Universe, a cantora acaba de voltar de uma turnê no exterior e estreou música na trilha sonora da terceira temporada da série “Love Victor”, produzida pela Disney. Em julho, lançou o single “Brazindia”, em parceria com a drag queen indiana Rani Kohenur.