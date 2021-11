Influenciadora Gracielly Wiliane dá dicas de moda e fala sobre seu estilo

O público feminino domina entre os seguidores de Gracielly e se inspiram nos look da Influencer

A influenciadora alagoana Gracielly Wiliane é um sucesso nas redes sociais e soma mais de 1,3 milhões de seguidores. A jovem usa o Instagram para compartilhar sua rotina de vida e acaba chamando atenção pelos looks que aparece. Seja no dia a dia ou em festas, Gracielly sempre apresenta um visual que chama atenção de quem visita seu perfil, mas ela não se prende a um estilo específico.

“Gosto de roupas diferentes, uso de tudo, porém me sinto confortável com roupas leves e que sirvam em várias ocasiões. Acredito que conforto precisa ser regra na hora de se vestir. Não adianta colocar uma roupa que você não se sinta bem, só porque está na moda. De modo geral sou bem versátil.” Conta Gracielly.

A jovem usa o Instagram para compartilhar sua rotina de vida e acaba chamando atenção pelos looks que aparece

Muitas pessoas ainda se prendem muito em marcas famosas e acabam gastando bastante para montar um visual. Gracielly Wiliane procura fugir desse conceito. ” Uso o que eu gosto independente de marca. A maioria das minhas roupas não são de marcas e eu não me importo com isso. Se eu me sentir bem é o que importa. Marca é só um nome na roupa, não acho que precisamos nos prender a isso”. Justifica.

Na hora de decidir o que não pode faltar no guarda-roupa, Gracielly não foge muito dos queridinhos da maioria dos brasileiros

Na hora de decidir o que não pode faltar no guarda-roupa, Gracielly não foge muito dos queridinhos da maioria dos brasileiros. “Não podem faltar vestidos e jeans. Meus acessórios indispensáveis são anel e colar, me sinto nua sem.” Conta. A Influenciadora já trabalhou como modelo de passarela e diz que foi uma experiência inesquecível apesar de não ter se identificado tanto. Atualmente ela realiza trabalhos como modelo fotográfica.