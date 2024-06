GoPro se une à Red Bull para corrida de revezamento de 24 horas em esteira

A GoPro se uniu à Red Bull para o “Red Bull 24 Horas”, uma corrida de revezamento de 24 horas em esteira promovida pela marca de bebida energética. A terceira edição do evento será dividida em cinco etapas: Brasília, Curitiba, São Paulo e duas etapas no Rio de Janeiro.

A primeira etapa do Red Bull 24 Horas acontece nos dias 8 e 9 de junho, em Brasília



A GoPro apoiará toda a produção de conteúdo audiovisual do evento. “A Red Bull e a GoPro são marcas muito próximas e desde sempre participam em projetos incríveis e inspiradores. Nossa ideia é empoderar os atletas a capturarem e compartilharem toda adrenalina e paixão que deixarão a cada passada e inspirem a todos”, disse Caio Neumann, Gerente de Comunicação e Marketing da GoPro Brasil.

Cada time recebeu uma HERO12 Black, último lançamento da GoPro

Créditos: Divulgação



A competição reúne a cada etapa 2 times compostos por 10 atletas e influenciadores convidados, com o objetivo de correrem na esteira o maior percurso em 24 horas. Vence a competição a equipe que somar mais quilômetros percorridos. Cada time recebeu uma HERO12 Black, último lançamento da GoPro, junto com um kit de acessórios, para que a criação de conteúdo durante as 24 horas seja feita inteiramente com as câmeras da marca. O time de produção da GoPro também estará presente nas cinco etapas para contribuir com as capturas dos influenciadores, além de criar os materiais para seus canais oficiais (Instagram, Facebook, TikTok e YouTube) e para os canais da Red Bull.



Essa edição também terá a Technogym, uma das principais marcas de produtos e tecnologias digitais para fitness, esporte, saúde e bem-estar, como fornecedora oficial dos equipamentos que serão utilizados pelos participantes.



A primeira etapa do Red Bull 24 Horas acontece nos dias 8 e 9 de junho, em Brasília, na área da Torre de TV, na Esplanada da Torre. Os demais eventos serão realizados nos dias 29 e 30/6 (Curitiba), 06 e 07/7 (São Paulo) e 20 e 21/7 (Rio Janeiro). A última etapa também acontece no Rio de Janeiro, ainda em data a ser definida.