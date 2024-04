Giovany Bettega, o médico das estrelas, participa do São Paulo Fashion Week

No último sábado, 13 de abril, o médico das celebridades, Giovany Bettega, esteve no São Paulo Fashion Week (SPFW) evento de moda mais badalado do Brasil. Dr. Giovany foi prestigiar o desfile da estilista Glória Coelho, que tem uma identidade clássica, moderna e minimalista, que se identifica muito com o trabalho do médico.

O médico e o estilista Reinaldo Lourenço

Enquanto as passarelas brilhavam com as criações de grandes estilistas, os holofotes também se voltaram para Bettega, que marcou presença e chamou a atenção entre os fashionistas e ícones da indústria da moda. O médico das estrelas foi fotografado ao lado de nomes como Paulo Borges, idealizador do SPFW, e os estilistas Glória Coelho e Reinaldo Lourenço.

Dr. Giovany e a estilista Glória Coelho

“O desfile da Glória contou com uma identidade criativa singular. Com diferentes estilos e criações, Glória continua sempre a surpreender e encantar sendo uma das estilistas mais respeitadas em nosso país”, disse o médico.

Dr. Giovany posa com Paulo Borges, idealizador do SPFW

Conhecido por seu trabalho em embelezamento facial e corporal, Giovany Bettega conquistou uma clientela invejável, que inclui figuras como Erika Schneider, Deolane Bezerra, Solange Almeida e Lucas Lucco. Sua reputação nas redes sociais como um especialista em procedimentos estéticos de alto nível o colocou no radar dos famosos e de fãs da beleza por todo o país.

Sobre Dr. Giovany Bettega

Nascido em Curitiba, no Paraná, Bettega passou parte de sua vida em Santa Catarina antes de retornar à sua cidade natal aos 8 anos de idade. Sua jornada na medicina começou com a graduação na Faculdade de Medicina no Rio Grande do Sul, em Pelotas, seguida por um ano em Porto Alegre. Desde cedo, ele demonstrou interesse na parte cirúrgica da medicina, debatendo entre a cirurgia plástica e a cirurgia do trauma. No entanto, foi a preocupação com a autoestima dos pacientes que o levou à área cirúrgica estética.

Bettega é reconhecido por sua expertise em uma variedade de procedimentos estéticos, incluindo peeling de fenol, harmonização glútea e transplante capilar, especializando-se na técnica Fue. Ele destaca a importância dos avanços tecnológicos na prevenção de cirurgias plásticas, oferecendo alternativas que tratam a questão da flacidez e reduzem a necessidade de intervenções cirúrgicas precoces.

Sua mudança para São Paulo foi um ponto de virada significativo em sua vida, marcando um recomeço em sua carreira. Assumindo primeiramente a clínica de um colega, ele eventualmente estabeleceu sua própria clínica, a GB Medicina Integrada.

Além de seu trabalho clínico, Bettega também desempenha um papel ativo na educação médica, como presidente da Sociedade Brasileira de Medicina e Transplante Capilar. Ele coordena cursos em diversas áreas da estética e transplante capilar em grandes capitais brasileiras, capacitando milhares de médicos em todo o país.