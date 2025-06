Gigante do turismo ganha forma: construção de resort amazônico acelera em Santa Catarina

O mercado de multipropriedade registra forte crescimento no país, com destaque para a região Sul, que lidera a expansão do setor. Segundo o relatório “Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil 2024”, já são 200 empreendimentos em atividade, dos quais 56 estão em construção. Um dos destaques que simbolizam esse crescimento é o Amazon Parques & Resorts, primeiro complexo turístico e hoteleiro do mundo a unir hotelaria de alto padrão à temática amazônica. Com inauguração prevista para o final de 2026, o resort já atingiu etapas estruturais avançadas, com obras em ritmo acelerado no último mês. Na Torre A, foi concluída a concretagem da 5ª laje e iniciada a montagem das formas da 6ª. Na Torre B, a 10ª laje foi finalizada e os trabalhos na 11ª já estão em andamento. Já na Torre C, foi concluída a concretagem da 3ª laje, mantendo o cronograma da construção dentro do previsto.

Amazon Parques & Resorts já tem obras em andamento

Vizinha de Balneário Camboriú e sede do maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World, Penha recebe mais de 2 milhões de turistas por ano. Localizada no litoral norte de Santa Catarina, a cidade abriga mais 19 praias, três delas certificadas com a Bandeira Azul, ampla oferta hoteleira e gastronômica, além de eventos regionais marcados pela forte influência da cultura açoriana. O município também se destaca pelo incentivo ao turismo náutico, com eventos abertos ao público como regatas de vela e campeonatos de surfe que movimentam a economia e atraem visitantes ao longo de todo o ano.

“Penha reúne todos os atributos que consideramos essenciais para receber o Amazon Parques & Resorts, como belezas naturais, infraestrutura de qualidade e uma localização estratégica, com fácil acesso ao aeroporto internacional e proximidade de destinos turísticos consolidados, como Balneário Camboriú e Itapema. O ritmo acelerado das obras, com torres em diferentes estágios de execução, reafirma nosso compromisso com a entrega de um empreendimento de alto padrão. Cada pilar, cada detalhe, é planejado com propósito e cuidado, porque nosso compromisso é criar experiências que se transformem em memórias e façam parte da história de cada família. Adquirir uma cota no resort é uma decisão estratégica para quem valoriza qualidade de vida, conforto e férias inesquecíveis”, destaca Roberto Kwon, CEO da Amazon Parques & Resorts.

Amazon Parques & Resorts, primeiro complexo turístico do mundo com temática amazônica

Com mais de 20 mil m² de área construída e cerca de 250 apartamentos no modelo de multipropriedade, o Amazon Parques & Resorts contará com 420 leitos e capacidade para hospedar até 1.056 pessoas. O empreendimento será administrado pela Wyndham Hotels & Resorts, maior rede hoteleira do mundo, e oferecerá uma ampla área de lazer com mais de 9 mil m², que inclui trilha de 200 metros em meio ao bosque, piscinas para adultos e crianças, jacuzzis privativas, playground e quadras de areia e beach tênis. Afiliado à RCI, a maior rede de intercâmbio de férias do mundo, o resort também garante aos proprietários de cotas a possibilidade de hospedagem em mais de 4.200 empreendimentos em 110 países.

Sobre o Amazon Parques & Resorts

Fundada em 2020, o Amazon Parques & Resorts tem como meta a implementação de empreendimentos imobiliários desenhados para o entretenimento, bem-estar e hotelaria alinhados às novas práticas do mundo contemporâneo consciente. Atua com a comercialização imobiliária e de multipropriedade com conceito de arquitetura sustentável, proporcionando entretenimento de qualidade, alinhado às práticas contemporâneas de economia e fortalecendo uma rede de iniciativas de comunidades.