Giants Onboard estreia como o primeiro cruzeiro empresarial do Brasil com foco em negócios, estratégia e conexões de alto valor

Um cruzeiro com empresários a bordo. Mas, em vez de férias e descanso absoluto, a proposta é conexão estratégica, conteúdo empresarial e geração de negócios em um ambiente cuidadosamente planejado. Essa é a proposta do Giants Onboard, o primeiro cruzeiro corporativo do Brasil com foco exclusivo em mentoria e aceleração de empresas, idealizado por Marcus Marques, especialista em gestão de pequenos e médios negócios, empresário e fundador do GRUPO Acelerador.

A experiência inédita acontecerá de 8 a 12 de dezembro de 2025, com embarque no porto de Santos (SP) e passagem por Búzios (RJ) e Ilha Grande (SP), retornando ao litoral paulista após cinco dias de programação intensa a bordo de um navio de padrão internacional. O evento é restrito aos empresários que integram o Giants, comunidade de negócios que reúne mais de 750 membros ativos, todos donos ou líderes de empresas de alto desempenho, com presença em todos os estados brasileiros.

“É uma virada de chave no jeito de fazer negócios no Brasil”, afirma Marques.

Uma nova fronteira para os encontros de negócios

A bordo, os participantes terão acesso a mentorias em grupo, hotseats estratégicos, painéis de conteúdo com Marcus Marques e convidados especiais, além de uma série de experiências de integração com familiares e sócios. A proposta, segundo o fundador do Grupo Acelerador, é criar um ambiente que amplie a visão dos líderes e facilite trocas profundas em um formato completamente fora do convencional.

“Os empresários precisam de mais do que conteúdo, e sim de contexto, de ambiente e de espaço para pensar o futuro. O Giants Onboard não é só uma imersão. É uma virada de chave no jeito de fazer negócios no Brasil”, afirma Marques. Para ele, colocar empresários em alto-mar é também uma metáfora do que significa empreender: navegar, ajustar rotas e ter clareza sobre onde se quer chegar.

Nos eventos anteriores do ecossistema Giants, que já realizou imersões em mais de 20 cidades, milhares de empresários relataram crescimento acelerado de receita, mudanças na estrutura de gestão e expansão para novos mercados. Segundo levantamento interno do grupo, 92% dos membros relataram melhora significativa na clareza estratégica do negócio após os primeiros três meses de participação.

“A gente sabe que não é só sobre aprender. É encontrar quem já está jogando o jogo em alto nível. E esse cruzeiro vai reunir as pessoas certas, no lugar certo, com o conteúdo certo. É isso que gera negócios reais”, diz Marques.

Além do conteúdo, o encontro promete ser agitado com festas temáticas, shows, experiências gastronômicas e espaços exclusivos para famílias e crianças, permitindo que os empresários vivenciem a imersão sem precisar se desconectar da vida pessoal. O modelo, segundo o mentor, fortalece a cultura do Giants de alinhar lucro, liberdade e realização.

Um marco na história do Grupo Acelerador

Com valuation estimado em R$ 729 milhões e crescimento de 62% em receita no último ano, o Grupo Acelerador se consolidou como o maior ecossistema de desenvolvimento para empresas em crescimento no país. O Giants Onboard marca um novo capítulo nessa trajetória e desta vez, no oceano. “Estamos criando um evento que não tem paralelo no Brasil. Vai ser um divisor de águas, não só para quem estiver a bordo, mas para o mercado de educação empresarial como um todo”, conclui Marques.

Serviço:

Giants Onboard – Cruzeiro Empresarial

Data: 8 a 12 de dezembro de 2025

Roteiro: Santos (SP) – Búzios (RJ) – Ilha Grande (SP) – Santos (SP)

Público: Membros ativos da comunidade Giants

Organização: Grupo Acelerador | Marcus Marques

Mais informações pelo WhatsApp: (11) 96911-5720