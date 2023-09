Geraldo Luís retorna à televisão brasileira com o ‘Ultra Show – Sidney Oliveira’ na RedeTV

Apresentador icônico promete animar as noites de terça-feira com game show emocionante

Um dos comunicadores mais admirados e populares da televisão brasileira está de volta. No dia 10 de outubro, às 22h40, Geraldo Luís estreia na tela da RedeTV!, trazendo todo o seu carisma e alegria para o palco do ‘Ultra Show – Sidney Oliveira’, um game show emocionante e dinâmico que vai animar as noites de terça-feira.

Programa ‘Ultra Show – Sidney Oliveira’ traz competição de perguntas e respostas com prêmios incríveis

A nova atração da RedeTV! premiará consultores e clientes da linha de produtos e vitaminas Sidney Oliveira. A marca, criada pelo empresário e fundador da Ultrafarma, adquiriu o naming rights da atração. A cada semana, Geraldo Luís comandará uma competição de perguntas e respostas, conduzindo participantes e o público de casa em uma jornada de conhecimento e diversão.



O ‘Ultra Show – Sidney Oliveira’ terá transmissão multiplataforma com exibição na TV

“Apresentar um show de prêmios de uma empresa tão popular e respeitada como a Ultrafarma é um enorme desafio. O ‘Ultra Show – Sidney Oliveira’ exigirá sorte e raciocínio rápido para encarar as rodadas e ter a chance de ganhar muito dinheiro. Vamos reunir a família, torcer e nos divertir juntos”, comenta Geraldo.

O ‘Ultra Show – Sidney Oliveira’ terá transmissão multiplataforma com exibição na TV e distribuição nos canais digitais da RedeTV! e da Ultrafarma. A direção-geral é de Elias Abrão com direção executiva de Walter Scaramuzzi.

Além do programa de prêmios, Geraldo Luís também apresentará o dominical de variedades ‘Geral do Povo’, com estreia prevista para outubro. Ambas as atrações contarão com o patrocínio master da linha de produtos e vitaminas Sidney Oliveira.