Fundo de impacto oferta mais de R$13 milhões para micro e pequenos empreendedores do Centro-Oeste

O Estímulo, maior fundo emergencial de impacto de apoio ao pequeno empreendedor do Brasil, foi criado em maio de 2020 por um grupo de grandes empresários como uma resposta à pandemia de Covid-19. O principal objetivo era o auxílio imediato de empreendedores diretamente afetados pelas barreiras sanitárias. De lá para cá, a organização tomou corpo e expandiu sua atuação de maneira estruturada para todas as regiões do país, inclusive o Centro-Oeste,que já registra mais de R$13 milhões em crédito sem garantias aos empreendedores da região.

O montante já beneficiou pequenos donos de negócios dos 4 estados e 53 cidades, sendo que 93% deles de áreas de baixa renda. O ticket médio do crédito é de R$95 mil. A atuação soma mais de 5 mil pessoas impactadas e cerca de 1,7 mil empregos já foram gerados diretamente.

Vinícius Poit lidera operação que já destinou R$13 milhões para pequenos negócios no Centro-Oeste.

Olhando para frente, ainda há recursos na ordem de R$10 milhões para os 4 estados -, a maior parte deles destinado à Goiás (R$4,2 milhões). O restante fica dividido entre Mato Grosso (R$3,8 milhões), Mato Grosso do Sul (R$1,4 milhão) e Distrito Federal (R$ 667,1 mil).

“Temos como ajudar de maneira ágil e justa as quase 12 mil micro e pequenas empresas registradas no centro-Oeste. Não exigimos garantias como casa ou carro, nem fundo garantidor, além de termos as menores taxas do Brasil nessas condições ”, afirma Vinícius Poit, CEO do Estímulo. Ele ainda explica que isso é possível por conta do modelo de negócio ter o caixa sustentado no conceito de Blended Finance (financiamento misto).

Trata-se de um modelo estratégico que une doações e investimentos de impacto de diferentes tipos de capitais, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos. Tem como principal objetivo encorajar o investimento em projetos sustentáveis, principalmente em países em desenvolvimento. Mais do que um arranjo financeiro para minimizar os riscos de crédito, ele é capaz de trazer uma nova forma de pensar em arquitetura financeira para um fim maior. É uma alavanca estratégica que equilibra riscos externos, como o econômico, político, cambial, mercadológico, político; com os riscos internos do negócio.

“Ele é a arma mais poderosa para enraizar no mindset empresarial como pode ser interessante o capital privado alocado em projetos socioambientais”, explica o executivo. O Estímulo tem o apoio direto de grandes empresas como Itaú, Vale, BTG Pactual, B3, Serasa, Santander, Master, Meta e Google.

Vinícius Poit explica como o modelo de Blended Finance permite impulsionar pequenos negócios com impacto social.

Após cinco anos, o fundo já passa de R$330 milhões em apoio financeiro para 5 mil pequenos negócios de todo país, sendo 91% deles em regiões de baixa renda e 54% com mulheres em seu quadro societário. Destes, 36% tiveram acesso a crédito pela primeira vez. São 51 mil empregos impactados, gerando renda e prosperidade para os colaboradores, suas famílias e a comunidade em geral. O Estímulo registra ainda outros 190 mil empreendedores cadastrados com acesso à toda capacitação, seja em cursos, mentorias ou consultorias.

Quem pode solicitar crédito Estímulo:

Empresas com CNPJ ativo por no mínimo 2 anos.

Faturamento mensal entre R$10 mil e R$400 mil.

Histórico de crédito positivo.

Solicitação pelo site preenchendo apenas 7 campos básicos e resposta da primeira análise automática em menos de 1 minuto no e-mail.

Onde: site estimulo2020.org

Benefícios Fundo Estímulo Brasil:

Crédito acessível: De R$10 mil a R$250 mil, sem necessidade de garantias.

Juros reduzidos: Taxa fixa de 1,99% a 2,99% ao mês (dependendo da saúde financeira da empresa).

Pagamento flexível: Prazo de 24 meses, com 2 meses de carência e parcelas fixas.

Agilidade: Liberação do crédito em até 5 dias, via processo 100% digital.

Autonomia: Sem exigência de prestação de contas detalhada sobre o uso do crédito.

Fortalecimento empresarial: Acesso a programas de capacitação e networking.