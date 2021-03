Analice entrevista: Francesco Pellegatta, expert em PNL

Bate papo com o expert de Programação Neolinguística no Brasil o Italiano, graduado e doutorado em psicologia, Francesco Pellegatta

O último ano nos fez abrir os olhos para as novas formas de comunicação. Desde a antiguidade quando apenas se rabiscavam nas rochas para deixar uma forma representativa do que acontecia muita coisa mudou. O básico que trazemos desde sempre, faz parte dessa transformação. Ainda temos muitas dificuldades, logico, muitas vezes não conseguimos nos comunicar com quem está do nosso lado.

Mas todos os dias conhecemos novas formas, sejam elas por mensagens, e-mails, televisão e portais, e durante essa pandemia vivemos um verdadeiro download tecnológico e mental. E o jeito como as pessoas irão se comunicar daqui para frente também irá mudar. Falar e ouvir não são mais a base de uma comunicação. Através das redes sociais as pessoas tem cada vez mais utilizado o seu corpo para dizer algo, seja através da dança, do canto, das expressões, etc. Essa revolução toda tem afetado o dia a dia das pessoas. E por isso resolvi trazer essa entrevista como forma de nos integrarmos a nós mesmo e aos que mesmo distante estão ao nosso redor. Hoje o ambiente de trabalho não é mais o mesmo, podemos fazer tudo sem sair de casa, mas isso é bom ou ruim? Afinal passamos a maior parte do tempo no trabalho e com nossos colegas de trabalho.

Como ter um ambiente agradável, com boa comunicação e entrosamento?. Para responder essas questões eu tive um bate papo com o maior expert de PNL- Programação Neolinguística no Brasil o Italiano, graduado e doutorado em psicologia pelos estados unidos Francesco Pellegatta.

Acompanhe a entrevista