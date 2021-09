Atacadista dispõe de mais de 960 vagas de emprego abertas em Santa Catarina

A rede Fort elegeu todas as terças-feiras como o dia da semana para atender os candidatos às vagas disponíveis; na próxima terça (14/09) os interessados já podem se dirigir a uma das 32 lojas no estado

A partir do dia 14 de setembro, próxima terça-feira, o Fort Atacadista irá receber interessados em preencher vagas de emprego abertas sempre às terças-feiras, em todas as unidades da rede em Santa Catarina. São, ao todo, 32 lojas no estado, no momento com exatas 966 vagas abertas , sendo 545 delas na região Norte e no Vale, em cidades como São Bento do Sul, Joinville, Jaraguá do Sul e Itajaí; e outras 421 vagas nas demais regiões, como Grande Florianópolis, Sul e Oeste.



De acordo com a coordenadora de Gente & Gestão, Giselle Santos, a iniciativa de fixar as seletivas para todas as terças-feiras visa facilitar para os dois lados: trabalhadores e empresa. “Os candidatos não precisarão mais aguardar por feirões de emprego para se candidatar a uma vaga. E diferente do que muitos pensam, é constante a abertura de oportunidades em uma grande operação como o Fort Atacadista, pois além das inaugurações há ampliações de lojas, promoções (quando um profissional muda de cargo) e reposicionamento de funcionários para outras unidades, gerando a necessidade de repor vagas”, explica Giselle. Cada unidade da rede, hoje, emprega diretamente cerca de 200 profissionais.

Algumas das vagas disponíveis:

– Auxiliar de perecíveis

– Auxiliar de prevenção

– Auxiliar de depósito

– Operador de caixa

– Promotor de carnes/Açougue

– Promotor de cartões

– Repositor de mercadorias

– Separador de mercadorias

– Técnico em carnes/Açougue

– Técnico em manutenção

Como ser candidato às vagas :



Os candidatos devem se dirigir à loja Fort mais próxima de sua residência em SC e procurar pelo setor “Gente & Gestão”, levando currículo e documentos pessoais com foto. O horário das entrevistas é sempre a partir das 9h no período da manhã e a partir das 14h no período da tarde.



Entre as mais de 960 vagas abertas no momento, há oportunidades para Jovem Aprendiz e PCD. “Nem sempre conseguimos absorver todos os candidatos, mas estas seletivas às terças-feiras serão fundamentais para a formação de um banco de talentos atualizado, que será muito útil para preencher novas vagas sempre que disponíveis”, explica Fernanda Tambellini, que também coordena a área de Gente e Gestão do Fort Atacadista. Para todos os cargos é exigido Ensino Médio completo (com exceção para Jovem Aprendiz) e disponibilidade para início imediato.



Benefícios:

Além dos salários compatíveis com as funções, os novos colaboradores Fort Atacadista poderão contar com: café da manhã, almoço ou jantar; vale transporte; assistência odontológica; seguro de vida; descontos de 7% nas compras nas lojas do Fort (Cartão Vuon Card); habilitação ao SESC, acesso à parceria com descontos diferenciados em saúde, educação (funcionário e familiares), lazer (clubes) e outras facilidades.

