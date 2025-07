Formação e capacitação de profissionais no setor: a importância da qualificação no turismo

Enquanto o setor de turismo retoma fôlego e amplia sua participação no PIB nacional, cresce também a exigência por equipes cada vez mais preparadas para lidar com um público exigente, multicultural e digitalmente conectado. Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) mostram que destinos com capital humano qualificado têm 35% mais chances de fidelizar turistas do que os que investem apenas em estrutura física.

O Búzios Beach Resort, em Armação dos Búzios (RJ), é um verdadeiro centro de diversão à beira-mar

Atenta a essa realidade, a WAM Experience vem reforçando o papel da capacitação contínua em todos os seus empreendimentos. Nos resorts da rede, a presença de monitores de lazer treinados, atendimento bilíngue e suporte para eventos corporativos são diferenciais valorizados pelo público e percebidos na excelência do serviço.

Nos resorts da rede, a presença de monitores de lazer treinados, atendimento bilíngue e suporte para eventos corporativos são diferenciais

O Búzios Beach Resort, em Armação dos Búzios (RJ), é um verdadeiro centro de diversão à beira-mar. Com gastronomia e entretenimento com pé na areia, o resort oferece ampla estrutura de lazer, incluindo arco e flecha, boliche, trapézio, campo de mini golfe, sala de jogos, piscinas adulto e infantil com borda infinita, além de programação efervescente para todas as idades. Em Aquiraz, o Dom Pedro Laguna passa por retrofit, mas já planeja ampliar a equipe com foco em atendimento premium e concierge digital.

Além da hospitalidade em si, a WAM Experience também investe em projetos sociais e ações sustentáveis que envolvem os colaboradores em práticas conscientes, promovendo pertencimento e visão coletiva. A formação profissional no setor não se limita à técnica: envolve sensibilidade, empatia e respeito à diversidade, valores que se tornam cada vez mais indispensáveis em uma indústria centrada na experiência.