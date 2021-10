Fonif realiza evento digital em celebração ao Dia Nacional da Filantropia

O encontro que será aberto ao público, mediante a inscrição prévia, ocorre no Dia Nacional da Filantropia, e debaterá os impactos positivos dos serviços prestados pelas instituições filantrópicas na diminuição da desigualdade social no Brasil

Os Deputados Federais Eduardo Barbosa (PSDB – MG) e Antônio Brito (PSD-BA) estão entre os participantes confirmados do evento que ocorre no dia 20 de outubro.



Por que precisamos de filantropia no Brasil? Este é o mote do evento a ser realizado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif) no próximo dia 20 de outubro, das 10h às 12h. O encontro que será aberto ao público, mediante a inscrição prévia, ocorre no Dia Nacional da Filantropia, e debaterá os impactos positivos dos serviços prestados pelas instituições filantrópicas na diminuição da desigualdade social no Brasil.

Mais de 3,6 milhões de vagas de serviços essenciais de proteção básica são oferecidas pelo setor para a assistência social



Os números corroboram para demonstrar a importância da filantropia na redução da desigualdade no país. A cada R$1,00 investido pelo Estado no segmento filantrópico com as imunidades fiscais, a contrapartida real é de R$7,39, por exemplo. Na área da saúde os números também impressionam, entidades filantrópicas realizam mais de 260 milhões de procedimentos e são responsáveis por 59% de todas as internações de alta complexidade do SUS. Já na educação as instituições do segmento somam mais de 2,4 milhões de alunos e corresponde a 15% de todos os estudantes matriculados na educação superior no país. Por fim, mais de 3,6 milhões de vagas de serviços essenciais de proteção básica são oferecidas pelo setor para a assistência social.



Entre os participantes estão nomes como Custódio Pereira, presidente do Fonif, que fará a abertura, os deputados federais Eduardo Barbosa (PSDB – MG) e Antônio Brito (PSD-BA) também estão entre os confirmados.

O painel “O papel da filantropia no desenvolvimento social e redução das desigualdades no Brasil” está entre as atividades programadas. Julia Povoas, Diretora de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Vidal Martins, Vice-Reitor da PUC-PR e Fernanda Maués Ribeiro, Superintendente de Administração e Finanças da AACD, estão entre os painelistas.

Já na educação as instituições do segmento somam mais de 2,4 milhões de alunos e corresponde a 15% de todos os estudantes matriculados na educação superior no país



A intermediação será feita por Renata Cafardo, repórter especial e colunista do jornal O Estado de S. Paulo. Autora de ‘O Roubo do Enem’, editora Record. Fundadora e vice-presidente da Jeduca – Associação de Jornalistas de Educação.

“As instituições filantrópicas são fundamentais na redução da desigualdade do nosso país e os dados e fatos que abordaremos no evento provam isso. Mas, muito além disso, queremos traçar novos rumos e melhorar e ampliar ainda mais os trabalhos filantrópicos”, afirma Custódio Pereira, presidente do Fonif.

Custódio Pereira, presidente do Fonif

Programação:

10h – Abertura: Custódio Pereira; 10h10min – Deputados federais Eduardo Barbosa (PSDB – MG) e Antônio Brito (PSD-BA); 10h40min – Painel: “O papel da filantropia no desenvolvimento social e redução das desigualdades no Brasil” * Mediação: – Renata Cafardo (repórter especial e colunista do jornal O Estado de S. Paulo.. Autora de ‘O Roubo do Enem’, editora Record. Fundadora e vice-presidente da Jeduca – Associação de Jornalistas de Educação) * Painelistas: – Julia Povoas (Diretora de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo); – Vidal Martins (Vice-Reitor da PUCPR); – Fernanda Maués Ribeiro, Superintendente de Administração e Finanças da AACD.