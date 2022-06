“Foi a festa mais incrível que eu já fiz”, diz decoradora das estrelas, Andrea Guimarães, sobre aniversário

A festa luxuosa teve tema de séries de televisão e Andrea foi vestida de viking

Como de costume, o mês de maio foi agitado para Andrea Guimarães. A decoradora mais solicitada para festa de artistas teve uma longa lista de eventos para organizar, como o de 1 ano da Maria Alice, filha de Vírginia Fonseca e Zé Felipe. Mas, teve uma festa mais especial ainda que a profissional fez neste mês: o dela.

Entre os temas da festa estavam Stranger Things, Walking Dead, La casa de Papel, Sex And The City, Friends, Netflix pista, Palácio Versalhes, Brigderton, The Crown, Gambito da Rainha, Vikings, Emily in Paris, Outlander, Muppets e Game of Thrones



Sendo um dos nomes mais cotados da área de decoração no Brasil, é claro que a festa de Andrea Guimarães não poderia deixar a desejar, e não deixou mesmo, muito pelo contrário. O evento aconteceu no luxuoso Palácio dos Cedros, em São Paulo, local que já esteve nos clipes de Anitta, Pabllo Vittar, Kevinho e Simone & Simaria.



“Foi a festa mais incrível que eu já fiz na minha vida, tanto é que um dia antes eu comecei a chorar. Fiquei emocionada porque superou as minhas próprias expectativas. Eu queria uma produção cinematográfica, de cinema mesmo, e foi uma montagem de cinco dias com muito cuidado. Por isso eu escolhi o Palácio dos Cedros, porque são salas e eu queria que cada uma tivesse um tema com toda essa produção que eu imaginei. Foi um projeto sonhado há mais de um ano, eu queria ter feito na pandemia e agora pude concretizar”, disse a decoradora.

Ao todo, contando até com os banheiros, a festa teve ambientes dedicados a 22 séries de televisão. Em cada lugar com tema de alguma série, tinha também comida à caráter, personagem á caráter, o som característico de cada série e até a bebida. “Todas as séries a gente conseguiu caracterizar de uma maneira muito real”, afirmou Andrea.



Para celebrar a grande noite de aniversário, Guimarães estava à caráter da série “Vikings”. Ela se vestiu igual a personagem Lagertha, que é a maior guerreira do seriado. “No cenário do ‘Vikings’ tinha a música da série, a comida da época de sopa, as peças de madeira e de cobre de época. A festa inteira foi cheia de detalhes”, concluiu a decoradora, que realizou o próprio sonho.