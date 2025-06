Filme “Yanuni”, produção de Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, estreia hoje, no Festival de Cinema Tribeca

Yanuni tem o indígena Erick Terena na produção executiva e colaboração de artistas como Katú Mirim e Djuena na trilha sonora. É uma iniciativa da líder indígena, ativista ambiental e secretária nacional de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas (Seart), Juma Xipaia, ao lado de Leonardo DiCaprio e do diretor Richard Ladkani (Perseguição em Alto Mar e O Extermínio do Marfim).

Defensora destemida de seu povo e da floresta, Juma Xipaia sobreviveu a seis tentativas de assassinato por enfrentar garimpeiros, grileiros e corporações multinacionais que ameaçam suas terras ancestrais. Com Yanuni, Juma mantém o compromisso inabalável pelos direitos indígenas e pela proteção ambiental, inspirando e provocando mudanças significativas no Brasil e no mundo.

Documentário produzido pela líder indígena brasileira Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio encerra a noite de hoje, do Tribeca Film Festival

O documentário será exibido neste dia 14 de junho, em Nova York, na noite de encerramento do Tribeca Film Festival. O longa mostra como a luta de uma líder indígena para salvar a Amazônia se tornou uma batalha profundamente pessoal — por seu povo, sua família e pelo futuro de um planeta à beira do colapso.

De maneira histórica e impactante, Yanuni demonstra a luta constante de Juma e de Hugo Loss, seu marido e agente federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Ambos travam uma batalha diária contra a mineração e pela proteção das comunidades indígenas da Amazônia. Juma e Loss chamam a atenção para os garimpos no interior do território amazônico, que atingem diariamente os povos indígenas. No entanto, após uma nova maternidade, a luta de Juma e Hugo se torna mais urgente e ao mesmo tempo cautelosa, ambos representados no filme.

YANUNI é um retrato cinematográfico de Juma Xipaia, uma liderança indígena da Amazônia brasileira que sai de uma aldeia remota para ocupar um espaço de liderança na linha de frente da luta por justiça climática.

Para mais informações, acesse o site ou acompanhe a jornada de YANUNI pelas redes sociais do filme e de Richard Ladkani.

Ficha Técnica:

Elenco: Juma Xipaia, Hugo Loss

Direção: Richard Ladkani

Produção: Juma Xipaia, Leonardo DiCaprio, Anita Ladkani, Richard Ladkani, Jennifer Davisson, Phillip Watson

Roteiro: Richard Ladkani

Cinegrafia: Richard Ladkani

Composição: H. Scott Salinas

Editor: Georg Michael Fischer, bfs

Produção executiva: Dax Dasilva, Joanna Natasegara, Laura Nix, Erick Terena, Martin Choroba, Philipp Schall

Segundo câmera: Fábio Nascimento

Trilha sonora: Katú Mirim

Vocais: Djuena Tikuna