Filippo Berio anuncia Chef Antonio Maiolica como novo embaixador da marca

Com mais de 150 anos de história e referência mundial no setor de azeites, a Filippo Berio, tradicional marca de origem italiana apresenta seu mais novo brand ambassador: o chef Antonio Maiolica.

Filippo Berio tem chef Antonio Maiolica como embaixador da marca

Créditos: Divulgação

Nascido em Salerno, no Sul da Itália, o renomado chef começou sua trajetória na cozinha aos 17 anos, como ajudante, para financiar seus estudos. De lá para cá, encontrou nesse ambiente uma verdadeira paixão: cozinhar.

Diretor comercial da Filippo Berio na América do Sul, Leonardo Johnson Scandola

Antes de chegar ao Brasil, trabalhou em restaurantes de cidades como Rimini, na Itália; Playa de Carmen, no México e Nova York, nos EUA. Já em terras brasileiras, passou pelo Forquilha, Tappo Trattoria e Antonietta Cucina, recebendo em 2019 o prêmio de Melhor Trattoria, pela Veja Comer e Beber.

Atualmente, no comando do Temperani Cucina e do MII Rooftop, no Complexo Vila Anália, ganhou em 2022 o prêmio Due Spicchi Gambero Rosso, pelo Temperani Cucina. “Sempre fui apaixonado por ingredientes, desde a infância, onde na fazenda da minha família produziam três dos pilares da cozinha mediterrânea – trigo, azeite e vinho”, revela o chef Antonio.

Segundo ele, antes mesmo de fazer sucesso pelo Brasil, já utilizava produtos da marca Filippo Berio em suas receitas, o que fez com que o convite para esta parceria acontecesse naturalmente. Com seu jeito simples e carismático, conquista o carinho do público brasileiro e personifica os valores da marca, com suas receitas tradicionais italianas acessíveis e conectadas com a cultura brasileira.

“O objetivo da Filippo Berio em 2024 é se tornar, cada vez mais, parte do dia a dia das famílias brasileiras, trazendo um toque italiano muito especial a cada refeição”, destaca o diretor comercial da Filippo Berio na América do Sul, Leonardo Johnson Scandola.

“Planejamos estrategicamente esta ação com o chef Antonio Maiolica, visando beneficiar, tanto os consumidores quanto os empreendedores do setor gastronômico. Além de ser um profissional renomado e com valioso conhecimento, representa muito bem os valores da marca e vem conquistando cada vez mais o público que busca a alta gastronomia, auxiliando-nos a envolver o consumidor de maneira eficaz. Estamos entusiasmados com essa parceria, que reforça o posicionamento da Filippo Berio como marca e nos traz grande satisfação”, complementa Scandola.

“Estou muito contente com essa parceria. Já conheço a marca há muitos anos e é uma honra ser reconhecido por uma líder do setor. Como chef italiano, valorizo associar meu nome a um bom produto e reconheço a força da Filippo Berio em sua qualidade excepcional. Estou confiante de que, ao longo de 2024, alcançaremos grandes avanços juntos!”, salienta o Chef Antonio Maiolica.

“Esta união promete enriquecer a experiência gastronômica dos consumidores e elevar o padrão da culinária, tanto pela excelência da marca de azeites quanto pelo meu compromisso com a inovação culinária”, finaliza.