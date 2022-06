Filipe Ret tem terceira melhor estreia global no Spotify com álbum LUME

O rapper ocupou a posição global de 17 a 19 de junho e o segundo lugar entre os artistas mais escutados no Brasil entre os dias 20 e 22

Filipe Ret teve a terceira melhor estreia global no Spotify com LUME, seu sexto trabalho lançado no último dia 16. O álbum ocupou a posição global entre os dias 17 a 19 de acordo com o Spotify Charts. Além disso, Ret também alcançou o segundo lugar entre os artistas mais escutados no Brasil entre os dias 20, 21 e 22 deste mês.

Primeiro artista do rap nacional a lançar um Enhanced Album no Spotify, Ret é também capa da playlist Creme no Spotify que recebe o single Konteiner

LUME desembarcou no Spotify com uma experiência única: em formato Enhanced Album com conteúdos extras para os fãs degustarem uma imersão exclusiva enquanto escutam as faixas inéditas. Com Spotify Clips – sequência de stories fixos, Storylines – textos associados a cada faixa -, e vídeos, Filipe Ret compartilha curiosidades dos bastidores, revela o significado do nome do disco, comenta as participações especiais, as influências do disco, o momento da cena atual do trap brasileiro e carioca e muito mais. Apenas uma semana após sua estreia, o álbum já soma mais de 50 mil likes no Spotify.

Além do lançamento de seu Enhanced Album, Filipe Ret, que tem mais de 6,2 milhões de ouvintes mensais e mais de 2.5 milhões de seguidores em seu perfil no Spotify, também estampa a capa da playlist creme, do Spotify, que representa a cultura urbana do Brasil compartilhada com o melhor da união de estilos musicais, como trap, funk, R&B, pop e outros, e apresenta o single Konteiner com a participação de L7NNON para os mais de 870 mil fãs da playlist no Spotify.

Filipe Ret é o segundo artista brasileiro a lançar um Enhanced Album no Spotify. No Brasil, apenas Luísa Sonza estreou o recurso exclusivo com o lançamento de seu álbum DOCE 22 no ano passado. Lorde, Blackpink, Lady Gaga, Billie Eilish, The Beatles são alguns artistas internacionais que também lançaram o formato no Spotify.

Um dos maiores nomes do Trap no Brasil, Filipe Ret, iniciou sua trajetória em 2003 na primeira batalha de Mc’s do país, a ‘Batalha do Real’, no centro do Rio de Janeiro. Considerado um dos principais expoentes da sua geração, popularizando o rap nas favelas cariocas, Ret conquistou uma legião de fãs, com suas músicas conquistando cada vez mais admiradores no Brasil e no exterior.