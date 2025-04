Fight Music Show 6: Confira o card completo e os famosos confirmados

O pugilista vai enfrentar o ator Duda Nagle na luta principal. Será a sexta vez que Popó faz a luta principal do FMS. Anteriormente, ele empatou com Whindersson Nunes e venceu Pelé Landi, Junior Dublê, Kleber Bambam e Jorge “El Chino”.

Já o ator Duda Nagle, 41 anos, não luta profissionalmente, mas, atualmente, pratica jiu-jítsu. Será a primeira vez dele em um card do Fight Music Show.

Confira as outras lutas do card do Fight Music Show 6

Além de Popó x Duda Nagle, o card do Fight Music Show 6 conta também com a volta de MC Livinho, detentor do cinturão dos influenciadores. Ele faz a terceira luta no evento, desta vez, diante do humorista Lucas Veloso.

Rogério Minotouro, uma lenda do MMA, com passagens pelo Pride e UFC, volta ao FMS para uma luta de boxe. O baiano participou da primeira edição. Desta vez, ele encara o influenciador Tadalafellas.

Quem também está no card pela segunda vez é Emilene Juarez, esposa de Popó. No ano passado, ela derrotou a influenciadora Fernanda Lacerda. Agora, ela encara outra influenciadora: Inaê Barros.

O card ainda conta com um duelo de estreantes: Daniel Rocha (ator) x TZ da Coronel (cantor). E mais: Yuri Fernandes x Igor Alan; Souza Pitbull e Leo Gigante x Oliveira Júnior e Bruno Anunaki.

