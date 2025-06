Festival Pacto das Pretas 2025: referência nacional em ativismo corporativo, Grazi Mendes assume papel de embaixadora

A executiva e especialista em transformação organizacional Grazi Mendes é a embaixadora da edição 2025 do Festival Pacto das Pretas.

O evento, que chega à quarta edição, ocorrerá no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, nos dias 21 e 25 de julho e 11 de agosto, respectivamente.

Grazi ao lado da apresentadora Oprah. (Foto: Instagram – @grazimendes)

Organizado pelo Pacto de Promoção da Equidade Racial, o festival é um dos principais espaços de discussão sobre o protagonismo da mulher negra no país, reunindo lideranças, empreendedoras e personalidades em uma programação que inclui debates e apresentações culturais.

Grazi Mendes tem atuação voltada à promoção da equidade racial no ambiente corporativo e na educação. Executiva da área de tecnologia, também é professora, estrategista de futuros e autora do livro Ancestrais do Futuro – Qual a Mudança que seu Movimento Alcança?.

Ela se junta a outras figuras públicas que já ocuparam o posto, como a jornalista Luciana Barreto, a economista Luana Ozemela e a empresária Rachel Maia.

A programação da edição de 2025 prevê painéis temáticos, feira de empreendedoras negras, aulas magnas e apresentações culturais nas três cidades. Entre as atividades estão uma homenagem à deputada Benedita da Silva, que também fará uma aula magna, além de shows do grupo Matriarcas do Samba no Rio e da artista Isabel Fillardis em São Paulo.

Serviço | Festival Pacto das Pretas 2025



Rio de Janeiro

Local: Teatro Nelson Rodrigues (Av. República do Paraguai, 230 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20031-18)

Data: 21 de julho de 2025

Horário: Das 8h às 18h

Ingressos: Gratuitos – disponíveis via Sympla ou na entrada do evento (sujeito à lotação)

São Paulo

Local: Teatro Sesi (Av. Paulista, 1313 – Cerqueira César, São Paulo – SP)

Data: 25 de julho de 2025

Horário: Das 8h às 18h50min

Ingressos: Gratuitos – disponíveis via Sympla ou na entrada do evento (sujeito à lotação)

Recife

Local: Paço do Frevo – Praça Arsenal da Marinha, S/N (Bairro do Recife , Recife – PE)

Data: 11 de agosto de 2025

Horário: Das 14h às 17h

Ingressos: Gratuitos – disponíveis via Sympla ou na entrada do evento (sujeito à lotação)