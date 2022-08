Festival alemão Reeperbahn Festival International Music terá Pabllo Vittar como jurada

Evento acontece anualmente e realiza uma competição entre os novos artistas promissores no cenário musical

Pabllo Vittar segue compondo o line-up de festivais importantes ao redor do mundo.

Após ser a primeira drag queen a ser atração no Coachella, agora é a vez do ANCHOR Reeperbahn Festival International Music Award receber a cantora. E dessa forma a cantora vai se consolidando cada vez mais no mercado internacional.

O evento acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, e contará com a participação de artistas de diferentes países. O festival tem como objetivo receber os músicos emergentes mais promissores do ano e realizar entre eles uma competição, o ganhador é escolhido através de votos dos jurados.

Pabllo foi cotada para participar desse júri ao lado de nomes como Tayla Parx , Bill Kaulitz, Joy Denalane, Pelle Almqvist e Tony Visconti.

Pablo Vittar compõe quadro de jurados em festival internacional

Este ano, os nomes indicados para o prêmio foram Cassia, EKKSTACY, Lime Garden, Philine Sonny, The Haunted Youth e VLURE. Esses artistas irão performar para a audiência e os jurados no primeiro dia de festival, enquanto no dia 23 acontecerá o anúncio e a premiação do ganhador.