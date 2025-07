Festa de aniversário de Lívia Andrade valoriza confeitaria da Zona Norte de SP

No último fim de semana de junho, a apresentadora Lívia Andrade comemorou seu 42° aniversário com uma grande celebração que reuniu amigos, parceiros e famosos na capital paulista.

Nascida e criada na Zona Norte de São Paulo, Lívia priorizou fornecedores locais na escolha dos alimentos servidos na festa. Entre os destaques, esteve a confeitaria Sodiê Doces, localizada no bairro do Mandaqui.

Cada convidado recebeu um bolo individual. (Foto: Divulgação)

Reconhecida como uma das melhores confeitarias da região, a unidade esteve presente com uma seleção de doces finos e bolos aprovados pela apresentadora. Além dos clássicos da confeitaria, cada convidado recebeu um bolo individual.

“Falou em festa, falou em Sodiê. Lá do Mandaqui, da minha área, Zona Norte, onde eu nasci”, disse Lívia em momento que aparece provando os doces.

Novo comando e novos rumos

A unidade da Sodiê no Mandaqui, que recentemente passou por uma reforma completa, está sob nova gestão. Quem comanda a empreitada é Fabrício Oliveira, empresário já conhecido como estilista dos famosos, e que decidiu expandir sua atuação para o ramo alimentício.

“Quando surgiu a oportunidade, não tive dúvida. A Sodiê é uma marca consolidada, que cresce de forma impressionante. E estou amando investir na confeitaria. É um mercado que entrega amor, sabor e memórias afetivas”, afirma Fabrício.

Ele também destaca o novo momento da loja. “Fizemos uma transformação completa, tanto na estrutura quanto no atendimento. Nosso objetivo é que cada cliente viva uma experiência incrível, seja para uma comemoração especial ou para aquele doce do cotidiano ”, diz.

Para Fabrício, a presença de seus produtos no aniversário da apresentadora reforça o protagonismo de marcas brasileiras que apostam em qualidade e excelência. “O público reconhece, cada vez mais, a qualidade do que produzimos no Brasil, além do segredo que só o brasileiro tem: o cuidado, o carinho e a atenção tanto com o produto quanto com quem consome.”