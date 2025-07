“FERROCK rumo aos 40 anos” celebra o Dia Mundial do Rock

O Centro Cultural Ferrock vai celebrar o Dia Mundial do Rock com a terceira edição do calendário cultural “Rumo aos 40 Anos” do Ferrock Festival: uma super programação que vai acontecer neste domingo (13 de julho), das 13h15 às 20h, na Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial – Setor P Norte, Ceilândia).

Oito bandas de rock, blues, punk, hardcore e death/thrash metal vão se apresentar de graça: pela ordem, as autorais Zuada, Sala de Gritos, Haynna e Os Verdes, Terrorcídio e Cálida Essência, os tributos Big Balls (AC/DC)e Celebration Band (Led Zeppelin), encerrando com o lendário quarteto punk paulista Cólera (mais informações abaixo).



Horários dos shows:

13h15 – Zuada

14h – Sala de Gritos

14h45 – Haynna e os Verdes

15h30 – Terrorcídio

16h15 – Cálida Essência

17h10 – Big Balls (Tributo a AC/DC)

18h05 – Celebration Band (Tributo a Led Zeppelin)

19h – Cólera (SP)

Este projeto é realizado com o apoio do Ministério da Cultura (Governo Federal)



Parcerias: Centro de Ensino Médio 12 (CEM 12), Julho Coral, MTP Produções, Setorial Cultura Rock, Cult 22, Rock CEI, Zine-se, Samamba Rock, Solo Autoral e Rádio Cultura FM (100,9MHz)



SERVIÇO

Ferrock Rumo aos 40 Anos – 3ª edição

Local: Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial – Setor P Norte, Ceilândia)

Dia: 13 de julho (domingo)

Horário: das 13h15 às 20h

Shows (pela ordem): Zuada, Sala de Gritos, Haynna e os Verdes, Terrorcídio, Cálida Essência, Big Balls (Tributo a AC/DC), Celebration Band (Tributo a Led Zeppelin) e Cólera (SP)

Entrada: franca

Classificação indicativa: livre

_____________________________

ATRAÇÕES MUSICAIS (por ordem alfabética)



BIG BALLS (Tributo a AC/DC)

Formada em 2001 em Taguatinga de forma despretensiosa, por diversão entre amigos, acabou construindo uma história de muita diversão e rock’n’roll. Já se apresentou em quase todas as casas de shows, pubs, festivais e encontros de motociclistas e automotivos do Distrito Federal – e também em Goiás e Minas Gerais -, sempre apoiados por uma grande base de fãs. Os shows são enérgicos e vibrantes, tentando honrar ao máximo a “vibe” da lendária banda australiana de hard e heavy rock AC/DC.

Formação: Allan Bick (voz), Victor Araújo e Paulo Henrique (guitarras), James Carneiro (baixo) e Danilo Matos (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/bigballs.df

CÁLIDA ESSÊNCIA

Formada em 1996 no Núcleo Bandeirante, é uma das bandas mais longevas e respeitadas do rock de Brasília, que se destaca por um som estoico, poético e quântico. Ao longo da trajetória, compartilhou palcos com grandes nomes da música brasileira, como Frejat, Plebe Rude, Finis Africae, O Rappa, Jota Quest, MV Bill, Cidade Negra, Elba Ramalho e Maria Gadú. Sua discografia é composta por dois álbuns – “O Nome da Rosa” (2004) e “O Caderno da Esperança” (2012) – e um DVD (“CE Vol.1 – Cálida Essência 20 anos”, 2018) – que, juntos, somam quase 120 mil cópias físicas distribuídas por todo o Brasil. Em fevereiro deste ano lançou o videoclipe da música “A Lei do Abutre”, gravado no Estúdio Mercearia (Taguatinga). E está preparando o lançamento do terceiro álbum como comemoração dos 30 anos da banda, em 2026. Entre seus integrantes, destaque para a baterista Ayla Serena, 25 anos, portadora de Síndrome de Down e que superou uma cardiopatia congênita na infância, transformando a música em sua ferramenta de inclusão social.

Formação: Sérgio Fonseca (voz e guitarra), Wellington Negrão (bateria), Daniel Ulisses (baixo) e Ayla Serena (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/calidaessencia

www.youtube.com/@calidaessencia

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/5WmLOejnP4QkFr1cmiLrgq

CELEBRATION BAND (Tributo a Led Zeppelin)

A banda começou em meados de 1997 homenageando uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a inglesa Led Zeppelin. Já tocou em várias casas de shows, pubs e festivais por todo o país, num tributo com solos apoteóticos de guitarra, bateria que soa como uma locomotiva, o “veludo” do contrabaixo, a bela harmonização dos teclados e muito sentimento nos vocais. No repertório estão clássicos como “Black Dog”, “Good Times Bad Times”, “Ramble On”, “Kashmir”, “Heartbreaker”, “Immigrant Song”, “Whole Lotta Love”, “Stairway to Heaven”, “Rock and Roll” e muito mais.

Formação: Marcelo Marssal (voz), Kiko Peres (guitarra), Marssal Leones (teclados), Stive Canavarro (baixo) e Cláudio Marcelo (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/celebrationbandbsb

CÓLERA (SP)

Um dos grandes “patrimônios” do punk rock nacional, a banda paulistana está na estrada desde 1979, tendo lançado até o momento nove álbuns de estúdio, seis ao vivo e três EPs, além de participar de diversas compilações e coletâneas – entre elas, “Grito Suburbano” (1982), o primeiro disco punk do país. Apesar do duro golpe sofrido em 2011 pela morte precoce de Redson Pozzi, icônico vocalista, guitarrista e principal compositor, eles seguiram em frente com a coragem para desbravar o mundo, sempre na base do “faça você mesmo”. Com Wendel assumindo o vocal e Fábio entrando na guitarra, o quarteto lançou um disco ao vivo em 2015 (“Ao Vivo Hangar 110”, ao lado da contemporânea Olho Seco), um álbum de estúdio em 2018 (“Acorde! Acorde! Acorde!”) – após 14 anos de “hiato” – e o mais recente EP, “Está na Hora de Mudar!” (2023). E estão com planos para registrar um novo trabalho de inéditas em breve.

Formação: Pierre (bateria e voz), Val (baixo e voz), Wendel (voz) e Fábio (guitarra)

Mais informações:

www.instagram.com/colera.banda

www.youtube.com/@CÓLERA_OFICIAL

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6S6ll1Wa6FYvAgThEBX6qJ

HAYNNA E OS VERDES

Formado em 2013 na cidade de Samambaia é considerado um dos principais grupos de música contemporânea brasiliense, reapropriando-se das narrativas do rock, blues e pop brasileiros. São reconhecidos não apenas pela qualidade de sua música, mas também por sua mensagem e por sua contribuição para a diversidade cultural e social ao assumir o discurso negro, periférico e da comunidade LGBTQIA+. Em 2018 lançou um álbum homônimo, com 11 faixas, indicado ao prêmio “Profissionais da Música” nas categorias “Melhor Intérprete de Rock” e “Melhor Intérprete de Blues”. Três anos depois foi a vez do DVD/disco ao vivo gravado no canal “Showlivre”, em São Paulo. Paralelamente, a banda passou a produzir seu próprio festival, conhecido pela multiculturalidade. Em 2024 saiu o segundo e mais recente trabalho de estúdio, “Blues da Periferia”.

Formação: Haynna (voz), Ricelly Lopez (guitarra), Rian Sodré (baixo), Jhonata Morais (bateria) e Dani da Silva (teclado)

Mais informações:

www.instagram.com/haynnaeosverdes

www.youtube.com/@HaynnaeOsVerdes

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6ZbL5jt0AC0GiNtv2ia6Ir

SALA DE GRITOS

Formado em 2024 a partir de ex-integrantes da banda Aborto do Sistema, tem por objetivo produzir um hardcore inspirado em clássicos brasilienses como Desakato a Autoridade, T.F.P. e Escória Suburbana, entre outros. O nome Sala de Gritos é uma alusão às salas e porões utilizados nos repugnantes anos de chumbo do Brasil para torturar e matar estudantes, revolucionários e qualquer um que demonstrasse o mínimo de bom senso e oposição ao regime autoritário, reacionário e espúrio que foi a ditadura militar. Recentemente gravou, no estúdio brasiliense Bat Cave, quatro singles que foram lançados no EP “Extermínio”.

Formação: Marcelo Blanka (voz), Rubens Cardoso (bateria), Gabriel Speller (guitarra) e Ricardo Godoy (baixo)

Mais informações:

www.instagram.com/saladegritos

www.youtube.com/@SaladeGritos

TERRORCÍDIO

Banda de death/thrash metal formada em 2009 na Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal, possui dois EPs, lançados em 2018 (“Terrorcídio”) e em 2024 (“Favela”), além de uma demo e um single. Participou também de várias coletâneas, com destaque para “Satan Smashes Fascism”, com a música “Em Nome do Caos”. A turnê iniciada no ano passado para a divulgação do álbum “Favela” já percorreu os estados do Acre, Minas Gerais e Goiás. Em 2025 o trio irá participar de vários festivais pelo Brasil.

Formação: Paulo (baixo e voz), Wesley (guitarra) e Graciel Cavalcante (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/terrorcidio

www.youtube.com/@terrorcidiobrasil4316

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/4XsfJcAZShaeymhWYAik5g

ZUADA

Surgido em setembro de 2023, o trio tem por objetivo tocar um som mais cru, direto e pesado com influências do punk, metal e grindcore. Suas letras abordam temas do cotidiano, tanto coletivos quanto individuais.

Formação: Sophia (guitarra e voz), Babi (baixo) e Kiyuushi (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/zuada.dmp

www.youtube.com/@zuadametalpunx

_______________________________