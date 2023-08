Fernando Nero fala sobre a ascensão meteórica da Rede Ultra Academias em Brasília

Conheça a estratégia por trás do crescimento agressivo das academias na região e como a expertise local está liderando essa revolução fitness

Brasília, a capital do Brasil, é reconhecida não apenas por sua arquitetura icônica, mas também pelo seu crescente engajamento no mundo fitness. A população da cidade adotou o hábito de cuidar do corpo e praticar atividades físicas, resultando em uma cena fitness vibrante e em constante expansão.

Grupo Ultra aproveita onda fitness em Brasília

A região se tornou o terceiro maior mercado nacional em número de unidades e percentual de praticantes de atividade física, atraindo os maiores players do setor. Um desses protagonistas é o Grupo Ultra, holding especializada em franquias de Academias e Studios Fitness, que tem como um de seus sócios Fernando Nero, com ampla experiência no mundo fitness,e, também, sócio de Anderson Silva, o Spider, na Spider Kick, que possui uma metodologia própria do maior campeão da história do UFC, se aproveita disso para crescer forte e rápido.

Saiba como Dalmo Ribeiro transformou suas academias e se uniu ao Grupo Ultra

Uma das estratégias-chave do Grupo Ultra foi o recrutamento estratégico de empresários locais renomados. Dalmo Ribeiro, ex-proprietário da academia de ginástica mais tradicional da cidade, fez uma transição ousada ao se juntar ao Grupo Ultra. A estratégia de “retrofit”, que envolve a modernização de instalações, a atualização da linguagem e a potencialização da gestão, foi aplicada nas unidades de Ribeiro.

“Quando se realiza o retrofit, valoriza-se a expertise do proprietário que é conhecedor da região e que atua nela há anos. É possível, e necessário, explorar os pontos fortes da academia”, comenta Fernando Nero.

Os resultados não demoraram a aparecer. As unidades de Dalmo Ribeiro experimentaram um aumento significativo em seus números, impulsionados pela expertise local e pelo suporte de gestão oferecido pelo Grupo Ultra. Atualmente, Ribeiro é proprietário de quatro unidades e já tem planos para abrir outra em setembro, em Ceilândia.

Com visão de futuro, o empresário planeja expandir ainda mais sua presença. “Teremos mais três unidades operando até o final do ano na região: Planaltina, Paranoá e Recanto das Emas, totalizando oito unidades da Ultra Academia na capital do País”, finaliza Nero.

A combinação entre a visão estratégica do Grupo Ultra e a expertise dos empresários locais, como Dalmo Ribeiro, está transformando Brasília em um verdadeiro polo fitness, onde a paixão pela atividade física encontra as melhores instalações e serviços. O sucesso dessas colaborações está moldando um novo padrão de bem-estar na capital brasileira.