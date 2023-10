Fenômeno entre os podcasts, Flow entra em nova fase com Sarah Buchwitz como CEO

Agora como “Grupo Flow”, a empresa quer ser um grande ecossistema de mídia, informação, entretenimento e tecnologia

Um fenômeno entre os podcasts, Flow entrou em uma nova fase a fim de ser um grande ecossistema de mídia, informação, entretenimento e tecnologia. Agora como “Grupo Flow”, a empresa terá Sarah Buchwitz como CEO.

Após atuar por seis anos como chief marketing officer da Mastercard, a executiva Sarah Buchwitz terá um novo desafio à frente de um dos maiores podcasts do Brasil. Com a experiência de ter transformado sua antiga empregadora entre as 10 marcas mais influentes do país – segundo a Ipsos -, Sarah terá como principal missão reaproximar o Grupo Flow do mercado publicitário depois de recentes polêmicas envolvendo Bruno Aiub, Monark, ex-sócio da Flow.

Sarah Buchwitz foi listada como uma das melhores profissionais de marketing do país, pela Forbes. Sua contratação nesta nova fase do Flow busca profissionalizar cada vez mais o Grupo, que pretende faturar R$ 30 milhões e chegar a R$ 200 milhões em 5 anos.

Ela será CEO do Grupo Flow, holding que contará com Estúdios Flow, Flow Tech e Flow Labs. Sarah assume o cargo de CEO do grupo, anteriormente ocupado por Andre Gaigher, que passará a ocupar o cargo de chefe de curiosidade do Grupo,.



O Flow, fundado por Igor Coelho, o Igor 3K, tem mais de 5 milhões de inscritos no seu canal de YouTube e soma quase 1 bilhão de visualizações só nesta rede.