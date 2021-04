Felipe Neto em polêmica com o cantor Zé Felipe

Sertanejos se pronunciam após comentário do influenciador em live

A noite desta quarta-feira, 28, foi agitada nas redes sociais. Tudo começou por conta de uma fala em live do influenciador digital, Felipe Neto, criticando a postura dos artistas sertanejos perante o momento complicado que o país vive.

Ele disse: “[…] criticando por essa corja de gente calada que se borra nas calças de querer criticar um presidente ‘ah, não, mas tem 30% da população que ama o cara, imagina eu perder 30% do meu público’. Vá a merd, irmão. Vá a merd se você se preocupa mais com os 30% do seu público do que com o futuro do seu país, com o futuro das pessoas que estão ao seu lado, com as pessoas que estão morrendo na fila do hospital porque a UTI está lotada, por causa das atitudes impensáveis do desgoverno que a gente tá vivendo. Então, eu acho que não tem mais espaço para a gente tolerar o inaceitável silêncio de grandes comunicadores desse país perante a situação que a gente está vivendo. Não tem mais tolerância. Quero parabenizar a todos os artistas que usam o seu espaço de maneira consciente, a todos os cantores indo na contra mão disso tudo – perdendo oportunidades, perdendo campanhas publicitárias, perdendo dinheiro. Agora, quantos estão em silêncio? Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Estão fazendo o quê? Tem gente morrendo e a única preocupação é fazer livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Não fala uma frase? Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de gente”.

A fala logo repercutiu e vários artistas sertanejos se pronunciaram, entre eles, o cantor Gustavo Lima, que comentou ”quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto!!!”, no perfil @tvmeusertanejo no Instagram.

Outro cantor que se ofendeu com o que Felipe disse, foi Zé Felipe, filho do cantor Leonardo e apelidado carinhosamente de “Maria Fifi” por seus fãs, que dizem que ele ama uma fofoca. Zé Felipe se exaltou e respondeu nos stories em seu perfil: ”uma coisa que eu vou falar é o que o Felipe Neto falou hoje, ‘os artistas sertanejos ficam fazendo livezinha bebendo cachaça’. Primeira coisa, livezinha é a (palavrão), meu irmão. Segunda coisa, a cachaça que nós bebemos nas lives, nós não estamos pedindo para você pagar. E terceira coisa, os artistas populares que catam forró, que cantam sertanejo, tenho certeza que doaram muito mais, que contribuíram muito mais com álcool em gel, com esse (palavrão) de pandemia do que você, então lava a boca”.

O influenciador, por sua vez, saiu pela tangente e se retratou em seu twitter, dizendo: ”ao rapaz do sertanejo com a máscara no queixo me xingando: eu não critiquei fazer live com bebida, eu critiquei o silêncio sobre o atual governo fascista. E não existe disputa de quem faz mais caridade. Faça sua doação sem pedir biscoito, ela é o mínimo. Abs e boa sorte”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que a classe sertaneja, ao realizar lives, foi uma das que mais contribuiu com arrecadação de materiais e doações durante a pandemia do novo coronavírus.