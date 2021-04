Inocentado de acusações pastor Felipe Heiderich lança autobiografia e história vai parar no cinema

Felipe Heiderich foi o convidado do “Na lata” de Antonia Fontenelle da última segunda feira (05), pela terceira vez

O pastor e escritor, que em 2016 que foi acusado de abuso sexual contra o enteado, que na época tinha 5 anos de idade, falou sobre o preconceito após ter assumido a bissexualidade, ele atualmente namora com o youtuber Bruno de Simone, e quais rumos vem tomado após a história de terror que viveu, orquestrada pela ex esposa Bianca Toledo.

Além de um livro autobiográfico que será lançado em breve os direitos foram comprados por uma grande produtora de cinema internacional.

Felipe, que revelou sua orientação sexual 6 meses após ser inocentado de todas as acusações, explica que abriu mão do título de pastor para não afrontar quem não aprovou sua bissexualidade. “Se não quiser me chamar de pastor eu entendo sua opção, mas minha orientação sexual não interfere em minha teologia”, enfatiza.

Grande parte das críticas que vem recebendo são de evangélicos, mas diz não se importar. “Podem falar mal, mas foi o lugar onde fui criado, fui gerado desde criança para o ministério eu quero o bem dessas pessoas”.

Felipe assume uma postura progressista perante como muitos evangélicos enxergam a bíblia, enfatizando as mudanças do mundo e as diferenças de contextos históricos. Relata que muitos pastores fazem uma lavagem cerebral e cita Gandhi quando questionado sobre Jesus. “ Gandhi amava Jesus, o que atrapalhava é seu fã clube”, ironiza.

Apesar das críticas existe uma parte dos cristãos que o apoiam e pedem seu retorno, mas Felipe cita uma frase do filósofo Pitágoras, “Se você colocar um doce novo no pote sujo você contamina o doce sujo”, assumindo que está em um momento de autocuidado, de ficar bem para futuramente pensar em voltar ao ministério.

Felipe também falou sobre o processo que vem movendo contra uma famosa rede de clínicas de psiquiatria, onde foi internado por Bianca sua ex esposa, onde passou por tortura psicológica. E afirma possui provas que comprovam os abusos sofridos. “São laudos, fotos, filmagens, exames de sangue com drogas”, detalha. Ainda relatou um espancamento, dado por carcereiros, durante o período que ficou preso. Tudo será narrado no filme, ainda sem data para início de produção.

