Fashion TV Brasil transmitirá versão exclusiva do gala do Festival da Primavera 2023, evento grandioso que celebra o ano novo lunar da China

Ópera de Pequim, Shanghai Dance Theatre, Beijing Performance & Arts Group, Mestre das Artes Marciais Vincent Zhao, entre vários cantores, dançarinos e outros artistas são atração no evento

Diferentemente dos países ocidentais, o Ano Novo Chinês segue os padrões de movimento do Sol e da Lua. Com isso, pelo calendário lunar, o ano começou em 22 de janeiro – data que em 2023 marca a entrada do signo zodiacal do Coelho. Para celebrar o Ano Novo, ocorrem as principais festas populares da China, como o grandioso Gala do Festival da Primavera, evento que envolve os principais nomes das artes chinesas. A produção é assinada pelo China Media Group (CMG) e será exibida pelo terceiro ano consecutivo com exclusividade no Brasil, por meio de parceria com o Grupo Box Brazil. A partir do dia 26 de fevereiro, no canal de TV por assinatura FashionTV e na Box Brazil Play.

O Gala do Festival da Primavera, foi reconhecido pelo Guinness World Records como o programa de TV mais assistido no mundo

O Gala do Festival da Primavera, reconhecido pelo Guinness World Records como o programa de TV mais assistido no mundo, tem sido uma parte integrante das celebrações da véspera do Ano Novo Lunar chinês por mais de 40 anos. Canções, danças, óperas, artes marciais, acrobacia e a presença de várias celebridades do mundo da música, TV e cinema da China enchem os olhos com beleza, requinte de figurinos e plasticidade deslumbrante.

Muito além da arte e cultura tradicionais chinesas, o espetáculo traz atrações contemporâneas com celebridades da música C-POP (música pop chinesa), dos doramas (nome dado às séries de TV produzidas em países asiáticos) e traz a inteligência artificial por meio de cenários interativos gerados por computador.

A versão original ao vivo na China tem duração de quatro horas

A Ópera de Pequim, o Shanghai Dance Theatre, o mestre de artes marciais Vincent Zhao, que atua em filmes de cinema e séries de televisão, e a milenar Escola de Artes Marciais Henan Shaolin Tagou fazem parte do espetáculo.

Há ainda o Beijing Performance & Arts Group, que resgatou uma das formas de expressão de dança mais características de antigas dinastias chinesas. Os cantores Zhou Shen, Zhao Liying e Ayanga, em uma performance inusitada unindo o rock ao rap e à música tradicional da Mongólia, também estarão presentes no Festival.

A versão original ao vivo na China tem duração média, todos os anos, de 4 horas. A versão exclusiva a ser exibida no dia 26 pelo Fashion TV, do Grupo Box Brazil, tem 1 hora de duração. A apresentação terá reprises nos dias 27 e 28 de fevereiro, à meia-noite e às 19h30, respectivamente.