Fantasy 2023: Anitta, Ivete Sangalo e Isa Temoteo Brilham na Noite das Estrelas

O aguardado evento reúne celebridades e homenageia o cinema e o folclore brasileiro

A Arena Castelão em Fortaleza se tornou o epicentro de uma noite mágica e repleta de estrelas no último sábado (28). O evento em questão, o “Fantasy- O Halloween 2023”, encantou um público estimado em 40 mil pessoas, reunindo fãs da música e do mundo do entretenimento.

A anfitriã da festa, a renomada Isa Temoteo, dona de um camarote que atraiu personalidades como Zeca Camargo, Beto Pacheco, Edith Gomes e Flavia Viana, brilhou com seu look inspirado em uma fada dark, repleto de brilhos e glamour, criado por Daniel Ueda. Sua maquiagem, assinada por Daniel Hernandez, complementou o visual com uma make degradê que destacava as cores do figurino, inspirado em bruxas e no folclore brasileiro.

Isabele Temoteo | Foto: Gabriel Rissi

Além da anfitriã, grandes nomes da música brasileira como Anitta, Ivete Sangalo, Nattanzinho e a dupla Jorge e Mateus, estiveram presentes e agitaram o público com suas apresentações. A noite foi marcada pela fusão de referências do cinema, incluindo nomes como Stephen King, Tim Burton e Alfred Hitchcock, com personagens icônicos do folclore brasileiro, como Curupira, Saci, Iara, Cuca, Mula sem Cabeça e muitos outros.

Isa e Vanessa Lopes | Foto: Cintia Naomi Kuwamoto

O “Fantasy- O Halloween 2023” não foi apenas uma festa, mas uma celebração da cultura, unindo o encanto das telonas com a riqueza do folclore nacional. Uma noite de magia, música e muitas surpresas que ficará na memória de todos os presentes. Um verdadeiro sucesso que comprovou mais uma vez que Isa Temoteo sabe como fazer uma festa inesquecível.