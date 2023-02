Famosos marcaram presença no ‘Nosso Camarote’ na Sapucaí

Juliana Paes, Giovanna Lancellotti, Agatha Moreira e Carla Diaz estiveram presentes no evento patrocinado pela Amstel

A Amstel, cerveja puro malte do Grupo HEINEKEN, foi escolhida novamente como a cerveja oficial do ‘Nosso Camarote’, um dos mais importantes da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval.

No camarote, diversos famosos marcaram presença, incluindo Juliana Paes, Carla Diaz, Agatha Moreira e Giovanna Lancellotti, nos dias 19 e 20. A Amstel também é a parceira oficial de outros sete camarotes importantes na Avenida Marquês de Sapucaí, como o Camarote Rio, Folia Tropical, Portela, Lounge Carioca, Camisa 10, Favela e Rio Praia. Além disso, a FYS, um refrigerante pertencente ao Grupo HEINEKEN, se uniu à Amstel no ‘Nosso Camarote’ como a tônica oficial, enquanto Blue Moon e Eisenbahn foram as cervejas oficiais dos camarotes Soma e Rio.