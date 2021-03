Megaempresário Fabricio Marques, dá aula de empreendedorismo: “Comecei do zero menos zero”

A história de vida de Fabricio é um roteiro digno de Oscar. Nascido em Goiânia, mantem a humildade dos tempos de criança. “Pequi e frango caipira é aqui com a gente”, brinca.

O menino que começou a trabalhar aos 9 anos, como engraxate, narrou uma história de fé e superação. A paternidade, aos 17, deve ter sido um choque! Talvez, mas deu a Fabricio um senso de responsabilidade e equilíbrio. O menino humilde correu atrás!

Encarando as dificuldades do comercio popular, o camelo das “rasteirinhas”, mencionando a sandália que vendia, queria melhores condições de trabalho, melhor entrega de produto e conforto para seus clientes. Queria ser empresário.

Encontrou o ponto, chamou outros camelos para uma sociedade, sonhava com uma galeria de lojas. Infelizmente ou felizmente, vai saber né? Ninguém quis se arriscar. Sem dinheiro ou ajuda financeira, apenas com apoio de Deus e da fé, que transborda em suas palavras, Fabricio encarou sozinho. “Comecei do zero menos zero. ”, declara.

Com foco, força e fé, acabou conseguindo avalistas para o ponto, empréstimo para aluguel e instalações. De engraxate a camelo, agora empresário. “Estava numa fé tão grande, estava em frente a terra prometida que Moisés viu. Deus foi abrindo as portas tão naturalmente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fabricio é um vendedor nato e a live foi uma aula de empreendedorismo. Mencionou a admiração por Silvio Santos, falou sobre o poder da persuasão, de acreditar em sua ideia e como convencer as pessoas que seu produto vale a pena. “Amor e café não serve frio “, fazendo alusão as ideias relâmpagos, aproveitar a ideia enquanto ela está quente.

A música apareceu por acaso. Em um de seus negócios acabou cruzando com o cantor Leonardo, de quem virou amigo. Daí em diante, as modas de viola caseiras começaram a se profissionalizar, dando lugar a dupla sertaneja Fabricio e Henrique. Com mais de um milhão de visualizações no youtube, a dupla que conta com um novo produtor, promete dominar o nordeste e as terras do forró.

“ Começou como um hobby, mas virou um cnpj”. Provando que sucesso não tem idade, não tem cor, basta acreditar que é possível.

O menino humilde foi engraxate, camelo, virou um megaempresário de sucesso, cantor sertanejo e apresentador nas horas vagas. – Fabricio já encarou as câmeras apresentando o extinto “ Investindo em Sonhos” na RedeTV – Questionado sobre qual seu próximo sonho Fabricio é enfático. “Meu sonho é manter o equilíbrio. Administrar causa e consequência, equilibrando razão com emoção”.