Ele não para! Mesmo com remarcação de Ironman, Fabiano Lacerda mantém treinos intensos para prova

O atleta ficou conhecido nas redes sociais após perder mais de 103 kg, em um ano, depois de fazer uma aposta com os colegas de trabalho.

O Ironman é o maior circuito de triathlon do mundo, com mais de 170 provas distribuídas pelos 5 continentes, sendo 6 delas no Brasil. Fabiano Lacerda, triatleta amador, palestrante, coach e publicitário, é um dos participantes e contou sobre a expectativa da prova e como é a rotina de treinos na pandemia.

A prova mais visada do triathlon, o Ironman conquista cada vez mais atletas em suas mais de 139 provas no mundo todo. Devido a pandemia do coronavírus, a prova no Brasil já foi adiada três vezes.

Fabiano Lacerda é um dos participantes da prova. O atleta ficou conhecido nas redes sociais após perder mais de 103 kg, em um ano, depois de fazer uma aposta com os colegas de trabalho. A história que ganhou visibilidade e abriu novas oportunidades na vida do atleta amador.

Mas engana-se quem pensa que a vontade de participar da competição e a preparação começaram só agora.

Fabiano contou que, “foi uma soma de fatores que me motivou a entrar no Ironman. Eu tinha terminado os 35 km de corrida e queria algo maior, um nível maior. E foi através de um filme, chamado 100 metros, que entendi qual seria o próximo desafio. O meu processo de decisão para participar começou em 2017. Precisei passar por cirurgias de redução de pele até o primeiro semestre de 2019 e no segundo semestre de 2019 comecei os treinos”, contou.

A rotina de treinos é intensa, acompanhada por nutricionistas, educador físico e psicóloga. “Na vida, sempre precisamos de pessoas que nos ajude a conseguir nossos objetivos. Ninguém chega sozinho do outro lado sem alguém para motivar, persistir e orientar. Para a prova, recorri a uma assessoria mais especializada, com Fábio Cuba”.

A prova, que será realizada em Florianópolis, na capital catarinense, será no dia 11 de novembro e tem gerado bastante expectativa. “Meus treinos são intensos e quando uma prova é adiada tantas vezes, gera um nível de dificuldade maior, mas eu não vou desistir. Minha meta é completar as provas, de natação, bike e corrida. Essa é a parte da minha vida que precisa ser vivida”, contou.